Utilities Aruba a laga produci un rapport ‘masha amateur’ y eroneo mes

Compania dudoso di Panama ta pone e isla pasa den un berguenza grandi

ORANJESTAD (AAN): E profesionalnan den WEB Aruba NV a laga sa caba! Ningun di nan ta sostene e rapport cu Utilities Aruba NV a laga traha pa cu e futuro energetico di Aruba.

A sali na cla, cu e EOI (‘Expression of Interest’) cu Utilities a laga saca pa mira kende kier ofrece un Parke di Molina na Rincon… ta resultado di un rapport cu Utilities Aruba NV a duna ordo na e compania Project Consulting Global S.A.

E asina yama Asociacion VWI cu ta e profesionalnan trahando cu contract na WEB Aruba NV, a laga sa caba cu nan no ta sostene e rapport di Project Consulting Global S.A. aki. Ta trata di profesionalnan cu ta enfocando hopi aña caba riba energia sostenible pa WEB Aruba NV. Ningun di nan ta sosteniendo e rapport aki.

A sali na cla, cu Utilities Aruba NV no a saca e rapport aki pa publico mira tampoco, como cu aki atrobe tin un ‘non-disclosure agreement’ riba e rapport aki. Pesey Asociacion VWI no a bay den detaye specifico riba e rapport, pero hecho ta cu e rapport ta existi y cu e profesionalnan na WEB no ta sostene loke ta poni den e rapport aki.

E rapport di Project Consulting Global S.A. ta encera un embergadura masha grandi pa henter e futuro energetico pa Aruba.

“Sinceramente bisa, e ta un rapport hopi amateur hinca den otro, e ta incompleto, y ta a base di suposicionnan cu ta eroneo,” ta loke Richard Frank a declara durante un conferencia di prensa. Frank ta presidente di Asociacion VWI.

E rapport tin un falta di credibilidad total su tras.

Na Februari 2020 net prome cu pandemia, Utilities Aruba NV a duna ordo pa haci un Technical Reliability Audit na WEB Aruba NV. E base di esey tabata un blackout na e compania na 2019 y nan como accionista kier a haya un Audit cu ta OK. Nan a recomenda Raad van Commissaris di WEB pa tuma e liderato eytras pa haci e Technical Audit.

E Technical Audit aki di Februari 2020 a dura te Maart 2020, y a wordo haci pa un compania Global Utilities Consultants di Panama. E compania aki tabatin un grupo di 4 integrante, y nan tabata Jaime Tupper (Project Leader), Angel Abreu (Project Senior Consultant), Gustavo Gonzales (Project Senior Consultant), y Carlos Rios (Senior Consultant).

Nan tur ta Venezolano residencia na Panama, cu a wordo contrata como freelancer pa Global Utilities Consultants di Panama, pa bin haci e Technical and Reliability Audit na WEB Aruba NV. Durante pandemia, nan a keda haci nan trabao via remote, y nan a manda e draft review pa profesionalnan di WEB Aruba NV check.

“E rapport aki no ta algo cu a impresiona nos, e.o. e calidad y mas,” Frank a indica. Nan a revisa e draft rapport di Global Utilities Consultants dos biaha, uno na final di 2020 y e otro na comienzo di 2021. Pero e staf di WEB nunca a haya e rapport final mes di e Techical and Reliability Audit aki.

Sorprendentemente na comienzo di 2021, Utilities Aruba a contrata e compania ‘Project Consulting Global S.A.’ estableci na Panama, pa bin haci un feasibility study riba un asina yama ‘Aruba Decarbonization Path’.

A bin resulta cu Project Consulting Global S.A. a wordo funda riba 12 Augustus 2020 (net despues cu e Technical Audit ta terminando), di cual e fundador ta Angel Abreu (Calderas) kende ta un di e integrantenan di team di Global Utilities Consultants cu a bin haci e Audit. Esaki no ta un coincidencia at all.

Ademas di esaki, e logo di Project Consulting Global S.A. ta practicamente mesun cos cu e logo di un compania cu yama ProjConsult Engenheria de Projetos LTDA cu ta estableci na Rio de Janeiro, Brasil, di cual e persona Mario Poppe de Miranda Pacheco ta un Managing Partner. Mario Poppe ta wordo menciona manera un ‘director’ den Project Consulting Global S.A.

Angel Abreu a yega di traha pa e compania AES ElectroPaulo Telecom (2007 pa 2009). Tambe ta poni cu Angel Abreu a traha pa Bahamas Power & Light di 2016. Tambe a haya sa cu Abreu tin poni na su LinkedIn cu e tabata un ‘Director’ na Electricidad de Caracas di 2000 pa 2007, siendo cu esaki no ta berdad. Abreu nunca tabata un C-Level Officer na Electricidad de Caracas, e tabata si un ‘Project Duirector’ cual ta un titulo menor cu un ‘C-Level Director’, manera un Corporate Officer.

Mario Poppe de Miranda Pacheco ta socio di Angel Abreu den Project Consulting Global S.A.

Pa colmo, e compania ProjConsult Engenheria de Projetos LTDA tin un total di 61 caso activo contra dje na Brasil.

Mario Poppe de Miranda Pacheco tin un total di 21 caso activo contra dje na Brasil, di cual uno di nan tabata hasta un caso criminal.

Asociacion VWI no a haya ningun website cu contact number di telefon ni email address di Project Consulting Global S.A. Project Consulting Global S.A. no ta registra ni den Yellow Pages na Panama.

Asociacion VWI a trata na yama varios biaha ProjConsult Engenheria de Projetos LTDA na Brasil. Telefon ta ring 4 biaha y despues ta cera. Un otro number ta ring 3 biaha y despues ta bay over na un answering machine.

Si bo bay riba e website di ProjConsult Engenheria de Projetos LTDA, bo ta bin descubri cu e Website a caduca.

Segun Asociacion VWI, e rapport final di e Feasibility Study haci pa Angel Abreu y su Project Consulting Global S.A. no ta contene ningun referencia na calculacionnan financiero/economico, y e rapport no ta wordo acompaña pa ningun model di excel dunando Web asina e espacio pa audit e model economico cu a wordo traha/usa.

Staf profesional di WEB no a haya e rapport pa revisa y pa duna nan comentario. E rapport a wordo imponi riba WEB den e luna aki di September 2022.

Ta procedimento standard na WEB cu tur Feasibility Studies y Business Cases di embergadura grandi manera esaki ta wordo revisa y audita den detaye pa un compania profesional independiente di consulta. A sali na cla cu e Feasibility Study aki di Project Consulting Global S.A., NO a pasa e review independiente y riguroso aki.

WEB semper ta deal cu companianan di reputacion renombra rond mundo. Hasta stage-rapport di algun studiante cu ta pasa nan internship na WEB Aruba NV ta di mucho mihor calidad cu e rapport aki di Project Consulting Global S.A.

Full amateur, y Utilities Aruba aki sigur a pega un barco grandi!