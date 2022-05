Unleaded naar SRD 22,71

04/05/2022 20:27

PARAMARIBO –

Vanaf donderdag kost unleaded SRD 22,71 aan de pomp. De nieuwe brandstofprijzen, die middernacht ingaan, zijn woensdagavond door het ministerie van Financien en Planning bekendgemaakt. “De regering doet een oproep aan eenieder om zuinig om te gaan met brandstof en zoveel als mogelijk te carpoolen”, aldus het departement.

De dieselprijs blijft stationair op SRD 19,87, omdat de regering

heeft besloten de subsidie van SRD 6,15 per liter te handhaven. De

overheid besloot vorige maand een tijdelijke subsidie op brandstof

toe te passen om de gevolgen van de oorlof in Ukraine voor

Surinaamse burgers te beperken.

Financien en Planning meldt dat de internationale olieprijs een

grillig verloop had vanwege voornamelijk de voortdurende oorlog

tussen Rusland en Ukraine. De internationale prijs voor diesel was

in april daardoor 9 procent hoger dan in maart, terwijl de prijs

voor unleaded 1 procent hoger uitviel.

Volgens de berekening van het ministerie komt de kostprijs voor

diesel zonder government take en subsidies neer op SRD 26,02, voor

unleaded is het SRD 22,71. Vanwege de tijdelijke subsidie, die deze

maand alleen voor diesel geldt, wordt aan de pomp SRD 19,87 betaald

per liter.

Unleaded moet het zonder subsidie doen, waardoor de prijs gaat

van SRD 20,95 naar SRD 22,71. Super Unleaded kost SRD 26,31,

inclusief een government take van SRD 3,60. Financien en Planning

schrijft dat in april SRD 100 miljoen aan subsidies is betaald en

dat het bedrag voor deze maand ongeveer gelijk zal zijn.

Momenteel wordt er een nieuw subsidiesysteem voorbereid op basis

van subjectsubsidies. Dit zal gebeuren aan de hand van

elektronische credits. “Bij vlot verloop zal dit het tijdelijke

systeem van objectsubsidies in juni kunnen vervangen”, voorspelt

Financien en Planning.







