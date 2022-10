Universidad di Aruba ta inicia programa Master ‘Governance & Leadership’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Universidad di Aruba ta orguyoso di anuncia comienso di su programa na nivel Master, ‘Governance and Leadership’.

Cuminsando na januari 2023, Facultad di Arte y Ciencia lo ofrece un trayecto di dos aña na nivel Master, un programa multi-disciplinario (part-time) pa graduadonan cu un Bachelor den un disciplina orienta riba topico den e area di sociedad y pa profesional den sector publico y priva cu tin posicion y responsabilidad di liderazgo.

Tin un presion creciente riba organisacion cu tarea publico y e responsabilidad pa funciona eficiente- y eficazmente, pa ta receptivo y responsabel na ciudadanonan di Aruba. E programa tin como meta mehora conocemento y vision di e participante na nivel di ‘master’ y ta ofrece lo ultimo den conocemento y ta duna espacio pa familiarisa cu topico manera; gobernacion publico y priva, desaroyo di maneho, balor publico, liderazgo y maneho. Central den e programa aki ta cu cada situacion ta pidi pa un responsabilisacion contextualmente creativo, specialmente den periodo di pandemia y cambio di clima. P’esey lo reta e studiantenan pa compara nan idea- y opinionnan cu e conocemento y experiencia practico di e otro studiantenan. E programa di 60 EC (Credito Europeo), lo consisti di ocho curso y un tesis como proyecto final.

Lo concentra orario di e curso riba ful of mita dia di curso y lo organisa esaki dentro di un curiculo combina: parcialmente virtual, parcialmente (fisicamente) na Universidad di Aruba. Parti di e procedura di seleccion ta consisti di un entrevista di admision combina cu un evaluacion di educacion anterior y/of experiencia profesional. Pa optimalisa e condicionnan pa finalisa e programa exitosamente, ta conseha e candidatonan pa participa na un programa na nivel ‘pre-Master’ of parti di un programa na nivel ‘pre-Master’ prome cu cuminsa cu e programa Master Governance and Leadership.

Admision na e programa Master ta rekeri un transcripcion di ‘Test of English as a Foreign Language’ (TOEFL) cu un punctuacion di minimo 79 pa e IBT (Internet based Test) of un examen ekivalente. Esnan cu a obtene un titulo Bachelors y/of Master cu Ingles como idioma di instruccion lo no mester presenta un examen csdi TOEFL.











