Unico manera pa coregi entrada di trahado ta door di ahusta fuertemente e salario minimo

Hose Figaroa, lider di FTA:

*Ehemplo ta Bonaire cu salario minimo lo yega na casi 2 mil dollar!

ORANJESTAD (AAN) – Hose Figaroa, Presidente di Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA), a splica den entrevista cu DIARIO, cu ora ta negocia CAO nan ta purba di mantene e structura di salario, mas cerca posible di e suma minimo di subsistencia.

E lider sindical a señala cu mester tene cuenta tambe cu na Aruba tin hopi hotel y nan tin un grupo grandi di trahador, cu kizas enberdad nan salario basico ta abao di e minimo di subsistencia, pero door cu nan ta haya hopi punto a base di ‘service charge’, etc., tin biaha nan ta surpas’e. Figaroa a bisa cu esaki no ta completamente duidelijk, pasobra e no por wordo compara cu e salario basico, pero tur otro sector unda ‘bo salario basico ta bo salario’. “Eynan nos ta percura mas tanto pa e no cay mas abao cu e minimo di subsistencia. Nan ta bisa cu e sindicato ta negocia aumento di salario, e por ta un aumento pero e por ta un ahuste tambe. Por ehemplo, si costo di bida a aumenta cu 2% y bo logra un aumento di 3%, tecnicamente 1% so ta aumento, 2% ta ahuste pa bo poder di compra keda mesun caminda”, Hose Figaroa a señala.

Figaroa a sigui bisa cu asina nan ta purba toch, mantene e empresanan cu ta afilia na sindicato, na e nivel di minimo di subsistencia. “Por lo demas, esnan cu no ta sindicaliza ta depende hopi di e buena FE di e dunadornan di trabao y/of e minimo cu ley ta duna. E unico manera pa coregi’e ta door di ahusta e salario minimo, y no ahust’e cu un par di porciento, sino cu mester bin un aumento fuerte di e salario minimo eynan”, Figaroa a expresa.

El a referi, como ehemplo, na e situacion di Bonaire, acentuando cu awo e isla tin lazo mas directo cu Hulanda, a haci calculacionnan y e ta bay yega na un salario minimo di casi 2 mil dollar pa luna, cu ta wordo implementa y dunadornan di trabao mester wak con nan ta yud’e bon, Figaroa a remarca.

“Tin cierto incentivonan fiscal pa yuda nan, pero nan tin cu haci’e. Pasobra no por t’asina cu un hende ta traha pa bo pero e no ta gana suficiente pa e biba. E idea ta cu bo por biba y cu un trabao mester ta suficiente pa bo biba, pasobra si no bo ta bay contra tur loke a wordo lucha p’e pa tanto aña” Hose Figaroa, lider di FTA a enfatiza.