Unicef en Volksgezondheid intensiveren samenwerking

04/04/2022 10:11

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid (l) in gesprek met Jean Gough, Unicef-regionaal directeur voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

De regionaal directeur voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van de Unicef, Jean Gough, heeft een bezoek gebracht aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De minister heeft een update gegeven van de gezondheidszorg en zijn dank uitgesproken voor de steun van Unicef op specifieke gebieden.

Jean Gough is bereid de ondersteuning te continueren.

Afgesproken is dat Suriname kan rekenen op steun om de

achterstanden weg te werken in het routine vaccinatieprogramma, met

name kindervaccins, gezondheidseducatie en gezondheidsbevordering,

Covid-19-projecten met als aandachtsgebied kinderen en jonge

volwassenen en het stimuleren van borstvoeding.

Er zullen concrete afspraken gemaakt worden tussen Unicef en het

ministerie om zo gauw mogelijk hieraan te werken, meldt de

Communicatie Dienst Suriname.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina