Un veredicto di Salomon den caso Gobierno vs sindicato

Caso Avestruz cu Miyones y Miyones cu no tin pa paga personal — *E yiu yama Aruba lo keda na bida y kico , kende, mester sacrifica? — *Van Huffelen na Aruba despues cu Huez soluciona e problema

ORANJESTAD (AAN) — Un siman sumamente interesante ta loke Aruba conoce y sigur riba e tereno di Ley, cu ta base di e pais.

Pa loke ta trata caso penal, Avestruz a bira un baño di awa friu pa Pueblo cu Miyones y Miyones uni den e caso di pagara scondi bou tereno.

E caso civil importante, lo wordo trata Diabierna, ora Huez lo mester duna un veredicto manera un tempo Rey Salomon mester a pronuncia.

Rey Salomon, cu tabata uno di e mentenan briyante den historia humano, mester a dicidi kico haci den e caso cu dos mama tabata exigi nan derecho di maternidad riba un solo yiu.

Pa por a descubri kende tabata e berdadera mama, Rey Salomon a bisa e dos muhenan, cu e ta corta e yiu na dos, pa asina cada uno haya mitar. Un muhe a bay di acuerdo y e otro a grita “no” y a pidi pa entrega su yiu na e otro persona, basta no mata e mucha.

Esun cu tabata dispuesto pa a entrega su yiu, a wordo reconoce como e mama di e mucha dor di Huez, cu a splica cu solamente curazon di un mama ta prefera pa otro tin e yiu, basta no mata su yiu.

Awe Aruba ta escenario di algo sumamente serio.

For di 2014 e caha di placa di Aruba tabata manera un piñata den man di Gobierno Mike Eman, cu a tene pueblo contento cu abuso di placa di Pueblo.

Pueblo a baila, Pueblo a goza mientras placa tabata caba y ora no tabata tin placa mas, Mike a desaparece pa cuatro aña.

Mike a bolbe den tempo di e pandemia cu a destrui e poco cu Mike a laga atras.

Evelyn Wever-Croes cu a ricibi e herencia di un piñata destrui sin contenido, mester a yega na un acuerdo cu Hulanda pa mira con Aruba por crea un futuro sin placa pero cu tur debe cu Mike a laga atras.

Hulanda a mustra cu e ta yuda pero mester baha gasto pasobra ora kier gasta mester tin entrada.

Trankilidad a caba na Aruba pasobra sindicatonan ta bisa cu no ta baha salario di personal y Hulanda a bisa cu mester baha salario di personal.

Ya cu Aruba no tin nada di bisa for di momento cu Hulanda a baha Mike for di Fort Zoutman pasobra placa di Aruba a caba, Aruba mester haci loke Hulanda ta bisa.

Otro siman, e secretario di Estado di Hulanda Alexandra van Huffelen lo ta na Aruba.

Prome cu e yega, ya Huez mester dicidi kico lo pasa pasobra Gobierno a entrega un caso contra e sindicatonan cu no kier entrega nan causa. Gobierno mientrastanto a protesta contra e decision di Van Huffelen.

Un situacion basta complica pa mayoria di hende, pero hecho ta cu no tin placa pa tene tur hende contento.

Awor kico mester pasa? Mester corta Aruba na dos pa sindicato haya mitar y mitar bay den caha di placa di Aruba?

Diabierna Huez mester dicidi kico ta haci. Si Huez bisa cu mester paga trahador, mester busca placa pa paga trahador.

Aruba no por conta cu mas prestamo di Hulanda pa paga trahador. Aruba no tin placa, a menos cu Aruba subi belasting of cuminsa bende parti di Aruba (sin inclui e terenonan cu Benny a otorga y awor ta den man di Huez tambe).

Si Gobierno dicidi cu e ta paga e trahadornan, cual ta e gastonan cu e ta scrap pa e por paga trahadornan pasobra ainda proyectonan nobo no a cuminsa crea placa mientras cu Omicron tin ainda por ocasiona un situacion hopi tristo.

Si Gobierno no por yega na un solucion, Aruba mester bira e otro mama cu ta scapa e baby. Aruba lo mester paga mas belasting.

Mientras den Corte di Husticia den e caso di Benny Sevinger por a scucha di Miyones y Miyones den asunto di tereno, Aruba mes no tin Miyones y Miyones pa paga trahador di Aruba.

Pues Diabierna Huez lo mester hunga Salomon pa dicidi si mester corta Aruba na dos, pa mira con ta paga trahadornan di Aruba.