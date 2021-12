Un trahador tin derecho riba tempo liber pa por haci uso di su derecho di vota

The content originally appeared on: Diario

Tin derecho na 4 ora laboral consecutivo – ORANJESTAD (AAN): Cada cuatro aña e discusion ta bin bek riba e topico di tempo liber riba dia di Eleccion.

Aruba Trade and Industry Association (ATIA) ta desea di duna pueblo di Aruba y comercio un splicacion practico riba e tema aki.

Pa por elabora riba e pregunta, si un empleado mester haya tempo liber pa eherce su derecho pa vota riba dia di Eleccion, ATIA ta informa lo siguiente. Tanto e Codigo Civil (Burgerlijk Wetboek) y e Kiesverordening ta stipula cu un empleado tin derecho riba tempo liber pa por hasi uso di su derecho di vota.

Segun e Kiesverordening, un empleador ta obliga pa otorga riba dia di Eleccion, entre e oranan di 8’or di mainta pa 7’or di anochi, cuatro (4) ora laboral consecutivo na su empleadonan cu tin derecho pa vota, a menos cu e empleado ya caba tin liber pa otro rason riba dia di Eleccion.

Ken tin derecho pa vota

Pa un persona tin derecho pa vota, e mester cumpli cu lo siguiente:

Nacionalidad Hulandes.

Residente di Aruba.

Mester tin 18 aña di edad riba dia di Eleccion.

Mester ta registra den registro civil (Bevolkingsregister) riba 7 april 2021.

Mester a haya su “oproepingskaart”. Si un empleado no a ricibi su oproepingskaart, e por puntra pa un duplicado na Censo.

Un empleador tin e derecho pa puntra un empleado pa mustra su “oproepingskaart”.

Kico por ta otro rason?

Otro rason por ta por ehempel:

E empleado ya caba tin liber riba dia di Eleccion.

Empleado ta traha Part time y tin 4 ora consecutivo liber den orario cu urnanan ta habri riba dia di Eleccion.

Si e empleado a puntra mitar dia liber.

Si e empleado tin “bijzonder verlof” pasobra por ehempel su yiu a nace.

Empleadonan cu ta liber pa un of otro rason no ta bin na remarke pa e 4 ora nan liber obligatorio y tin cu bai vota den nan mes tempo liber.

Obligacion pa duna liber riba dia di Eleccion

Un dunador di trabou ta obliga pa informa su empleadonan por lo menos un siman adelanta, con nan schedule lo ta riba dia di Eleccion. Censo ta purbando pa schedule tur persona cu derecho pa vota pa por cumpli cu reglanan di distanciamento social, pero cu e orario stipula riba e oproepingskaart no ta obligatorio, pero e ta un sugerencia.

Tabla di tempo liber

ATIA ta comparti e tabla aki cu ta resumi e diferente “shifts” (parti ariba) compara cu e ora nan cu e urnanan ta habri (cellnan preto).

Segun e tabla, solamente empleadonan cu ta traha e “shifts” di 8am-4pm, 9am-5pm, 10am-6pm y 11am-7pm tin derecho pa haya 4 ora liber riba dia di Eleccion. Tur otro shift, e empleado tin porlomenos 4 ora pa vota prome of despues di trabou.

En conclusion, ATIA ta informa tur dunador di trabou y nan empleadonan pa tene esaki bon na cuenta riba tur e punto nan treci dilanti den e articulo aki pa dia di Eleccion, asina tur hende por eherce nan derecho di votamento. Al final ATIA kier a recorda tur hende pa haci bon uso di nan derecho pa vota y pa hacie concientemente.

Si tin algun pregunta riba e articulo of kier mas informacion, por tuma contacto cu ATIA libremente na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..