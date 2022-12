Un tour de chauffe avant les championnats

The content originally appeared on: News Americas Now

ATHLÉTISME. 39e cross du Club Colonial

Tissot-Mamadou du Golden Star et Nathan Auster de l’AC Saléen au coude à coude chez les benjamins. • PHOTO P.J.

Ce troisième cross de la saison, qui s’est déroulé dimanche matin, où pour l’unique fois toutes les catégories étaient représentées, a pris la figure d’un galop d’essai, sous le rude soleil de Dillon, avant les championnats de Martinique de cross prévus le 8 janvier au Robert.

Les seniors et masters ont ouvert les festivités.

Après plus de huit kilomètres de course, le master Loïc

Louis-Mondésir (Mairie Sportive) et son coéquipier, le senior

Jordan Thire, ont terminé dans le même temps (29’34). Notons la

victoire du sprinter Thomas Saint-Cyr du Club Colonial chez les

cadets.

Du côté des féminines, sans surprise, Marie Guzman

Lleida (senior), Anne Hauret (master), Anoura Linise (juniore),

Lidie Pelti (cadette) et Louna Cariou (minime) se sont imposées

dans leur catégorie.

Cette manifestation, organisée de