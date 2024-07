Un total di 273 hoben ta bayendo afo pa sigui nan estudio avansa

The content originally appeared on: Diario

Sharine Croes- Dubero di Arubalening:

*230 ta bayendo Hulanda

*Tin 63 peticion pa Aruba

ORANJESTAD (AAN): Den e dianan aki, periodo di escolar 2023-2024 a caba pero asina mes hopi studiante ta preparando tambe mesora pa sigui cu nan estudionan den exterior.

Sharine Croes – Dubero di Arubalening a duna un splicacion riba con tur cos ta canando pa loke ta Arubalening y el a indica cu esaki ta berdad un periodo basta druk, pero e ta bayendo basta bon.

Di mes cu e parti di financiamento di estudio ta algo fundamental pa por sigui un estudio sea na Aruba of den exterior.

Relaciona cu esaki, mester bisa cu Departamento di Enseñansa su Seccion di Arubalening, e aña aki a haya hopi peticion pa prestamo pa studio.

E aña tin den total 273 hoben cu ta bayendo afo pa studia. Aña pasa tabatin un cantidad di 277. Na Januari nan lo haya e total di 2024 cu lo ta rond di 400, a duna di conoce.

Segun Croes- Dubero tin na total 230 hoben cu ta bayendo Hulanda, di cual 217 ta Bachelor y 15 ta Master. Tin algun hoben cu no ta bay pa motibo cu nan no a slaag of pa algun otro motibo cu no ta conoci.

Tin 20 studiante bayendo Merca. 18 ta bay pa haci nan Bachelor y 5 pa haci nan Master. Tin 11 cu ta bayendo Canada, 6 pa Corsou y 4 pa Spaña, di cual 3 ta bay haci nan Bachelor y 1 ta bay haci su Master. Pa un total di 273, a reitera.

Pa loke ta Aruba, te cu awor tin 63 peticion e aña aki pa keda studia na Aruba compara cu 61 aña pasa. Tin 37 studiante pa Universidad di Aruba, 12 pa IPA y 14 pa EPI, Croes-Dubero a duna di conoce.

DIA 4 Y 5 DI AUGUSTUS 138 STUDIANTE LO BIAHA PA HULANDA

Banda di esey tin 138 studiante cu ta biahando cu e grupo organisa pa Hulanda. E buelonan ta dia 4 y 5 di Augustus , a bisa.

Tin tres studiante (free movers), cu ta studiantenan cu no tin Arubalening, pero cu kier bay cu e buelo organisa y nan ta bay atende cu e parti di ‘opvang’ na Hulanda, Sharine Croes-Dubero a finalisa bisando.