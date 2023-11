Un total di 14 pensionado a participa den serie di workshop ‘Silver Entrepreneurs’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente IDEA a organisa un encuentro specialmente pa pensionadonan, cu durante añanan 2019 y 2022 a yega di participa den e serie workshops, ‘Silver Entrepreneursship’.

E encuentro aki tabata un ‘breakfast morning’ cu a tuma luga den ‘Eden Garden Coffee House’, na Piedra Plat. Durante e encuentro aki, Minister Geoffrey Wever tabata presente y a duna un tremendo speech na unda e tabata sa con pa stimula y duna algun tips tocante entrepreneurship. Minister a splica con un pensionado su experticio tin un ‘value’ y con nan por match esaki cu un partner cu tin e capital y alabes con nan por proteha nan mes di tur obstaculo cu un bon afspraak y un bon contract.

Otro topiconan cu IDEA a presenta e mainta aki tabata, con bo por motiva y inspira bo mes ora di cuminsa un negoshi y tambe kico bo por haci ora bo keda tranca of pega ora net bo a cuminsa cu bo negoshi. Otro pensionadonan presente cu ya a pasa den nan trayectorio di trabao of cu ya tabata tin of tin un negoshi a intercambia nan motivacion, inspiracion y ideanan, ora cu e pregunta aki a bin dilanti.

Total tabata tin 14 silver entrepreneurs cu a participa na e evento aki. Hunto nan a haci networking, hopi a trece motivational quotes y a share esaki cu otro tambe.

Na final di e mainta aki e silver entrepreneurs a keda hopi contento cu e encuentro aki. Nan a trece nan deseo padilanti, pa IDEA sigui organisa mas tipo di encuentro asina, pa asina nan por sigui engrandece y comparti nan conocimento y experticio hunto.

Nan lo kier sigui engrandece e grupo aki, pa un dia nan lo por ta un ehempel pa e ‘young entrepreneurs’ y tambe pa e pueblo di Aruba.

No ta importa bo edad, pero e lema ta: ‘Together we can make it Happen!’, y asina un mainta hopi placentero a termina.