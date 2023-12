Un total di 14.806 plachi number di 2023 no tin cumplimento di pago completamente

The content originally appeared on: Diario

Meverly Romano, PR di DIMP:

ORANJESTAD (AAN)—Siguiendo cu e tema di compromiso di pago di impuesto riba number di auto, e Relacionista Publico di Departamento di Impuesto “DIMP”, señora Meverly Romano, a splica cu na e momentonan aki tin un cantidad di 201 truck di diesel pa cual no a cumpli cu pago completo of no a cumpli mes, cu impuesto di 2023.

Esnan cu no a cumpli mes cu pago di impuesto ta 139 truck di diesel y tin un categoria cu ta resalta cu ta e motorcyclenan cu ta carga e plachi di MFA. Tin un cantidad di 448 motorcycle pa cual no a paga impuesto di 2023 y esaki ta representa 16% di nan categoria. Otro categoria di vehiculo cu ta un poco halto den incumplimento di pago ta esnan V, pues brommernan di huur y car rental. Tin un total di 26% cu no a cumpli. Esaki ta 65% motorcycle. Romano a splica cu tin un cantidad di vehiculo cu ta carga plachi di nomber, cu ta 98 plachi cu no tin pago mes di aña 2023. E motibo ta cu e automobilista no ta haya e oportunidad di paga den dos biaha. “Un bez cu bo tin plachi di nomber, of bo ta un motociclista, bo tin cu paga e belasting di un solo biaha”, Meverly Romano a indica.

Esaki ta un grupo cu ta resalta y tambe e T cu O plachinan: Plachi T tin 226 cu no a cumpli mes cu pago di impuesto 2023, y plachi O, tin 24 cu tampoco a cumpli. E plachinan T (Touring) ta 69% di incumplimento. “Na tur nos tin 14.806 plachi cu no tin cumplimento, completamente, riba nan pa aña 2023 y mas cu claro nos ta recomenda e automobilistanan aki, pa haci e pago mas lihe posible. Nos tin Cuerpo di Polis cu ta atendiendo cu esaki, cu e controlnan, y nos ta admira e trabao cu KPA ta haci pa motibo cu esaki ta hopi importante pa den un pais nos tin automobilistanan cu ta cumpli cu nan debernan tambe”, Relacionista Publico di DIMP, Meverly Romano a enfatiza.