Un total di 1.227 pensionado no tin mester di haci declaracion di Inkomstenbelasting mas entrante aña 2023

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Departamento di Impuesto a kita 1.227 nomber di pensionado for di su registro di inkomstenbelasting.

Esaki ta valido entrante aña 2023. E pensionadonan aki lo no ricibi e formulario di declaracion (aangiftebiljet) di inkomstenbelasting mas di awor en adelante. Si e pensionado ta casa, esaki ta conta tambe pa e casa. Den e dianan venidero e pensionadonan lo ricibi un carta na cas cu mas informacion.

Pakico e decision aki: A base di e declaracionnan di inkomstenbelasting di aña 2021, a constata cu tin pensionadonan cu nan entrada ta consisti unicamente di e pensioen di biehes di SVb Aruba. Alabes tin pensionadonan cu ta casa y cu nan casa no tin entrada of nan entrada ta consisti unicamente di e pensioen di biehes di SVb Aruba. Pa e motibonan aki y door cu e entrada di e pensionado y esun di su casa ta bou di e suma liber di impuesto di Afl. 30.000 pa aña, e suma di inkomstenbelasting ta nihil (cero).

Si tin otro entrada den futuro: Si acaso den futuro, e pensionado of su casa cuminsa ricibi otro entradanan banda di e pensioen di biehes di SVb Aruba, e ora ta necesario pa tuma contacto cu Departamento di Impuesto pa evalua si mester registra e pensionado bek pa inkomstenbelasting.

No tur pensionado: Mester remarca cu no tur pensionado a wordo kita for di e registro di inkomstenbelasting. E pensionadonan cu banda di e pensioen di biehes di SVb Aruba tin otro entradanan manera: pensioen di trabou den pasado sea na Aruba of otro pais, huur di cas of apartamento etc. tin cu keda haci declaracion di inkomstenbelasting tur aña.