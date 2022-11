, un spectacle captivant pour lancer le 19? festival Quatre chemins

The content originally appeared on: News Americas Now

Entre l’euphorie d’un public venu nombreux et motiv? et la qualit? du spectacle offert, ce coup d’envoi du plus grand festival de th??tre du pays a eu le m?rite de montrer, une fois de plus, combien notre culture est foisonnante. Et ? quel point nos artistes n’ont jamais cess? de cr?er malgr? vents et mar?es. Par son spectacle de lancement, le festival Quatre Chemins a revigor? quelque chose qui est bien longtemps ? l’agonie chez nous : l’espoir.

Du papier journal ?parpill? ici et l? sur la sc?ne, des assiettes et des verres vides, de l’eau, du sel… et au milieu, un homme v?tu en jaune allong? sur le sol avec des cuill?res et des fourchettes comme pour crier en silence sa soif et sa faim. Le spectacle d’ouverture de cette ?dition du festival Quatre Chemins a ?t? titr? Dlo S?l. Cette mise en sc?ne de Shneiderson Ren? jou?e par ce dernier accompagn?e de Jasmine Augustin a abord? de mani?re poignante la probl?matique de la faim qui touche des millions d’Ha?tiens.

Le spectacle de Shneiderson a ?t? captivant et la plupart du temps bouleversant. On a vu sur sc?ne la mis?re, les tourments mais aussi la rage qui peuvent ?tre caract?ristiques des d?munis. On a vu sur sc?ne la col?re contre les cens?s <> insensibles face ? l’ins?curit? alimentaire, la malnutrition… Le spectacle de Shneiderson a ?t? ? la fois une complainte, un cri de douleur et un coup de gueule contre un ordre mondial qui ne parvient (m?me) pas ? garantir au minimum le manger et le boire. Dlo s?l a fait voyager le spectateur dans une flop?e d’images mentales sans pour autant perdre contact avec le spectacle. C’est une repr?sentation ? revoir. Ou ? voir, pour ceux qui, dommage, n’ont pas ?t? l?.

Si le spectacle Dlo s?l a ?t? le moment fort de ce lancement du festival, l’on ne peut pas ne pas saluer la prestation de Daphn? M?nard et de Mide Steffi M?dard. Accompagn?s de talentueux musiciens comme le percussionniste Cisco, ces deux artistes ont berc? le public avec l’interpr?tation d’une s?rie de chansons sans nul doute tri?es sur le volet. Daphn? et Mide sont deux belles voix qui peuvent charmer m?me les oreilles les plus exigeantes.

Cette ann?e, le festival Quatre chemins met le projecteur sur la mer. <>, tel est le th?me de cette 19? ?dition qui sera cl?tur?e le 3 d?cembre. Dans l’intervalle, plus d’une cinquantaine de spectacles et de conf?rences sont programm?s. De quoi offrir une quinzaine d’activit?s emballantes et de r?flexion au public de Port-au-Prince.