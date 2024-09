Un pareha parce di a trece cuminda di lama ‘venena’ pa Gino Juliana come algun siman atras

This content originally appeared on Diario Online

Parce un caso di Venenamento:



Dos persona casi a yega na rand di morto

Un victima a keda lam na un brasa y no por cana drechi mas

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa prensa a cubri e caso di e ciudadano Gino Juliana, unda cu periodistanan a haya nan ta haci algo pa un ser humano, mirando e situacion penoso cu e tabata aden e momento ey.

Gino ta un persona cu ta cana hopi riba caya, y bo por mire ta cana pariba-pabao na Tanki Leendert, Catiri, Modansa, Shiribana, Nuñe, Papaya, Paradera, y Roncado. Pero ultimo simannan casi e no por ni cana mas.

Asina e periodistanan a logra haya ambulance pa acudi na Shiribana, unda cu nan a transport'e pa Hospital. E momento ey por a sinti na parecer di prensa, cu cada minuut tabata conta, mirando con e pianan di Gino tabata, y un liesbreuk (hernia) enorme cu tabata luchando cune. Tambe e no por a uza su brasa drechi, e no tabata tin mucho gevoel mas den dje.

Ey dia ey, por a tende e storia cu kizas ta un auto a dal’e y cu ta esey lo a escala y a pone Gino den e situacion ey. Pero prensa mes visualmente no por a mira ningun golpi di un accidente.

Loke parce a socede: Prensa a sigui busca y a papia cu un persona pa haya sa con a sigui cu Gino. Diasabra den oranan di merdia, a worde informa cu Gino ta keto bay interna den Hospital y cu lo a worde opera. Segun a compronde e hernia a worde opera, un operacion basta serio mirando e tamaño di e breuk.

Cuminda di Lama contamina: Mas informacion a drenta, y ta mustra cu algo inimaginabel lo a socede. Algun siman atras den oranan di anochi, un auto a para banda di Gino y den e auto tabata tin un pareha. Nan a papia cune, a rek man y entrega Gino un baki di foil yen di cuminda, esaki tabata pa Gino “parti cu e habitantenan” di e cas na Shiribana. E cuminda tabata consisti di Seafood, manera Kreeft y Shrimps, y hopi mas cos den un sauce color cora.

Gino full contento a bisa esnan na e adres: “Hey boso no worry pa busca cuminda, paso ‘nan’ a pasa laga un cuminda bon pa nos”.

Un cuminda dushi, cu manera bo wak e mas cu claro bo lo kier come y vooral si bo tin hamber. Ken ta nenga un bon "seafood" casserole, y pesey el a wordo comi mesora. Nada di lage pafo pa daña.

Tres hende a come di dje: E homber di inicial R. di 62 aña tabata e prome cu a dal un hap grandi y a come mas hopi, pasobra e tabata tin hopi hamber e momento ey. Gino di 58 aña tambe a come e cuminda cu smaak. Un otro hoben presente, kende ta menos di 20 aña di edad, tambe a come, pero e momento cu el a dal un hap di e cuminda, el a scupi esaki bek, debi cu su boca a cuminsa kima y despues a ‘habri na herida’. Su curpa a reacciona rapido na algo den e cuminda.

Pero e homber di inicial R. y Gino si a manda un grandi parti di e cuminda abao.

Despues di esey, R. tabata e prome cu a cuminsa bira malo, y mesora el a bebe lechi di magnesium, mientras Gino, kende tambe a cuminsa sinti poco malo a bebe solamente hopi awa.

Cada minuut cu tabata pasa e sintomanan tabata bira pio, unda cu R a bati alarma, na momento cu el a cuminsa ta saca sanger y af (via boca). Ambulance a presenta na e cas y a hiba R. pa hospital.

Gino a sali cu su bicicleta y un rato despues, y posiblemente loke tabatin den e Seafood, of loke sea cu ‘nan’ a haci cu e cuminda... a “kick- in” completo. Gino a bira hopi malo, el a cuminsa saca y a cay for di e bais. El a haya manera un ataca, parse cu e lo a cay tras di un auto y un chauffeur di origen Asiatico a reverse y dal’e, sin cu por a yuda. Con el a yega na e cas back no ta conoci, pero si cu e tambe a worde hiba Hospital y a keda interna.

Sinembargo Gino awor no ta corda mucho bon kico tur a pas’e, despues di a come e cuminda contamina/venena y a haya un ataca.

Ambos den Intensive Care Unit: Na Servicio di Emergencia di Dr. Horacio Oduber Hospital mesora a traha cu nan, unda cu e homber R, manera por mira ariba e imagen a perde un parti di su stoma y di su tripa. A haci su stoma limpi, y el a ricibi dialysis di riñon tambe, tur pa locual nan a come.

Segun R. a splica, na Hospital nan a logra haya un parti di e shrimp y esaki a wordo hiba Laboratorio pa haci test, pero no por a detecta kico exactamente lo por a worde poni of basha den e cuminda; of si e cuminda a worde daña door di kizas lag'e para den solo un of mas dia. Ambos a keda varios dia den ICU, mirando cu nan situacion tabata delicado.

Den e area aki tin varios Camara di siguridad, parce cu ningun no a logra capta e vehiculo di e pareha cu a trece e cuminda, debi cu net eybanda tabata hopi scur.

“Berdad e cas (na Shiribana) tin mal nomber; pero por fabor asina aki no, unda cu e intencion tabata pa mata nos”, segun R. a conta.

Loke sea tabata tin den e Seafood aki a laga e dos personanan aki cu problemanan serio di salud, y ken sa kico ta efectonan secundario riba termino largo e lo por trece cu ne. Aki ta tratando di bida di sernan humano.

Gino Juliana, a keda lam di un brasa, no por cana sin un rollator (tipo di walker) mas y su memoria ta fay'e. cu ni su edad e no por corda mas. R. a keda cu un stoma delicado, faltando un parti di su stoma y parti di su tripa,

Si acaso abo sa kende lo a bay pa ofrece e habitantenan di Shiribana aki un mixed Seafood pa nan come, y cu bo tin un of mas tip di e pareha aki, bo por informa autoridad via Tipline 111-41 mesora, y corda cu Polis ta garantiza cu bo ta keda anonimo.

Aki ta trata di bida di dos persona cu kico cu nan por a haci of ta, ta keda sernan humano manera nos tur y nan tambe tin derecho di existencia.