Un enseñansa sin sentido manera esun di Aruba a produci caba hopi hende cu ta analfabeto funcional

The content originally appeared on: Diario

Experto dr. Joyce Pereira ta splica:

ORANJESTAD (AAN): Bon enseñansa ta traha hunto cu e alumno na un desaroyo cognitivo, social, cultural, total di e hende y pa aporta asina na e desaroyo di e comunidad. Den opinion di Dr. Joyce Pereira di Fundacion Lanta Papiamento, pa logra un bon siñamento den enseñansa mester tin tres caracteristica importante.

Na prome lugar mester tin un contenido relevante , e mester tin un metodo adecua cu ta basa riba dialogo y mester tin un desaroyo holistico, a bisa.

Kico ta contenido relevante? Segun e experto, esaki ta un curriculum, contenido di e materianan di cual e mucha ta siña y ta desaroya

Tin hopi ehempel, a remarca, cu den enseñansa di Aruba tin hopi cos cu no tin sentido, por ehempel e manera di siña/lesa na scol basico cu a introduci cu ta e AVI Niveau Lezen “cu ta e cos di mas ridiculo cu bo por pensa cu por introduci den scol”, Joyce Pereira a expresa.

E mucha akinan ta siña cu e no tin cu compronde loke e ta lesa, pero cu e tin cu lesa sin fouts y hopi lihe. “Pero no puntra e mucha kico el a lesa, paso e ni sa, pasobra esey no ta importante”.

Kico e enseñansa aki sin sentido tin como consecuencia? Cu ta haya hende cu ta analfabeto funcional. Nan no por lesa y tin hopi ehempel di hende cu tin nan HAVO, pero si ta duna nan un texto y si nan no a prepara cu tempo pa les’e, nan no por les’e. Tin palabranan cu nan ta pega y traha un texto chikito di algo nan no por pasobra na scol basico nan no a yega asina leu.

Den e caso aki, siñamento di idioma na scol basico a keda na un manera tecnico y nan no a siña nan idioma tampoco.

Joyce Pereira a pone como ehempel e caso di klas 4 na scol basico na hulandes tin un nivel hopi mas abao den lesamento c’un mucha na scol special, cu ta lesa un texto, compronde y splica tambe. Un mucha di scol basico no por esey.

Un otro cos ta cu e metodo mester ta adecua y akinan ta papia di un metodo di kibra silencio, den cual tin dialogo. Un mucha na scol basico no por expresa nan mes bon den hulandes. Nan tin cu papia riba algo y nan ta cuminsa na papiamento y juffrouw ta bisa nan cu mester papia na hulandes. Lesa ta bon, pero formula un pensamento den un idioma cu e mucha no ta domina, nan ta siñando na un manera robes masha straño, Pereira a enfatisa.

E di tres aspecto ta hopi importante pasobra den e parti holistico e mucha ta bira consciente di loke ta pasa rond di dje, di loke e ta siña, su conocimento ta aumenta, a bisa.

A agrega cu e meta di desaroyo sostenibel number 4 ta menciona desaroyo y pensamento critico, pero den un sistema manera esun aki no tin lugar pa desaroyo y pensamento critico.