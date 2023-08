“Un dia pa para keto y tuma e oportunidad pa sinti bo orguyoso cu bo ta un di e 10% cu ta man robes”

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister: ‘International Lefthanders Day’

ORANJESTAD (AAN): Pa desaroya den un mundo na unda e 90% di populacion ta privilegia ora ta trata uzo di mayoria articulo di cas, scol, deporte entre otro, no ta nada facil pa e 10 % restante. Sinembargo, cu determinacion y e bon actitud pa haci e diferencia, ta dirigi na exito di esnan cu, ta parce a wordo lubida. Esaki ta e caso di personanan cu ta nan man robes ta dominante, si nos considera tur loke ta wordo diseña pa fit comfortablemente solamente den e mannan drechi. Esaki, pa hopi ta wordo considera como un forma di descriminacion.

Diadomingo 13 di augusuts, ta ‘International Lefthanders Day’. E dia aki, funda desde 1976, ta un dia pa para keto y tuma e oportunidad pa, abo cu ta domina man robes, bisa famia y amigonan con orguyoso bo ta pa ta un di e 10% cu ta man robes. Pero sigur tambe ta un dia pa trece conscientisacion na tur dificultadnan cu esnan cu ta man robes ta pasa den den bida diario den un mundo diseña pa esnan cu ta domina man drechi.

Algo interesante di ta un di e 10% aki, apesar cu esaki no ta un hecho proba, un persona cu ta domina man robes, tin miho chens pa bira president. Esaki ta un berdad considerando e average di ciudadanonan mundial cu ta domina man robes y a bira president di nan pais.

Na Aruba, nos Prome Minister, Evelyn Wever-Croes ta domina man robes. Sinembargo, ta su determinacion, fe, y amor pa nos pueblo, ta e motor tras di su maneho exitoso pa hiba nos pais un biaha mas, despues di crisis tras di crisis, na un recuperacion financiero cu ta wordo reconoci pa intidadnan financiero den Caribe y Mundial.

Na comienso di juni, Aruba a haya e resultado di un evaluacion financiero y economico positivo di IMF su Article IV Mission. Na cuminsamento di juli, Caribbean Investment Climate Index (CICI) a posiciona Aruba number 1 riba e lista di clima di inversion den caribe pa di 3 aña consecutivo. Esakinan ta bon noticianan cu Aruba a haya y nan ta confirma cu e informacion cu Gobierno di Aruba ta bin ta dunando ta veridico. Aruba ta recuperando y esaki ta danki na e vision di Gabinete Wever-Croes y principalmente danki na e esfuerso di cada ciudadano di nos pais. Nos no ta ainda unda nos mester ta, pero nos ta riba e bon caminda. It will only get better.

Prome Minister, como un hende muhe cu ta domina man robes, ta uni su mes na conscientisacion riba ‘International Lefthanders Day’ y ta encurasha tur hende, no obstante cua man bo ta domina, pa semper haci tur esfuerso pa ta e miho version du bo mes. Semper cu pais Aruba den bo mente y curason pa asina, hunto, den union y positivismo, nos hiba nos pais padilanti.