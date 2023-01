Un bon plateau et de bons temps

The content originally appeared on: News Americas Now

ATHLÉTISME. Foulées lamentinoises – 5 km et 10 km

Lionel Fontaine vainqueur des 5 kilomètres après une belle lutte avec Gérald Gladone. • PHOTO P.J.

La troisième édition des Foulées lamentinoises « courir contre le cancer de la prostate », organisée par l’Aiglon, et ses 159 coureurs à l’arrivée des 10 km, a été l’affaire de Loïc Louis-Mondésir (Mairie Sportive) et Cécilia Mobuchon (Golden Star). Les 5 km ont été remportés par Lionel Fontaine (Assaut) et Yasmina Lamotte (Tiger Team 972).

Loïc Louis-Mondésir a affiché une fois de plus sa

suprématie sur les courses de longues distances. Toutefois, à la

stupéfaction générale, juste après le Municipal, à moins de deux

minutes, c’est une femme, la Goldéniste Cécilia Mobuchon, qui a

franchi la ligne d’arrivée. Est-ce le souffle de la présence féminine le

talonnant qui aurait donné « les ailes de l’aiglon » au

coureur de la Mairie Sportive ? Vainqueur en 33’49”, il a réalisé

son meilleur temps de la saison sur cette distance et très

certainement le deuxième de sa carrière, après les 33’25”…

