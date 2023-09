Un aña di prison pa homber cu a dal dama mata riba Linear Park y core bay

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e homber D.C.G. (25) di Ecuador a presenta dilanti Hues pa scucha su sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico

a cuminsa contra dje. D.C.G. ta wordo acusa cu riba 27 November 2022 a baha caminda despues di e rotonde di ex Surf Side, caminda el a subi Linear Park y dal e dama Ana Rosa Montayo Martinez mata y core bay.

Ta asina cu D.C.G. lo a pega soño tras di stuur y no tabatin rijbewijs. Ademas e auto no tabata asegura.

FISCAL A EXIGI 4 AÑA DI PRISON

Algun siman pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal ta haya cu D.C.G. tabata core irresponsabel door di core sin rijbewijs, cu glasnan di auto getint, bao influencia di alcohol, sin aseguro di auto, pega soño tras di stuur. Fiscal ta haya cu D.C.G. ta culpabel di morto di e dama pero no intencional.

Fiscal a exigi 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Tambe Fiscal a exigi pa durante 3 aña, D.C.G. ta prohibi pa core auto. El a bisa tambe cu e SUV Ford Everest lo keda confisca. Pa loke ta demanda di daño, Fiscal a bisa pa Hues aproba 5 mil florin y e resto declara no admisible y cu lo por cuminsa un caso civil.

SENTENCIA

Hues ta haya cu D.C.G. ta culpable di a core iresponsabel y dal e dama Ana Rosa Montayo Martinez cu un SUV mata y sigui core bay. E victima tabata cana riba Linear Park.

NO TABATA BOU INFLUENCIA DI ALCOHOL

Hues a bisa cu Fiscal ta haya cu D.C.G. tabata core bou influencia. Hues ta comparti punto di bista di abogado cu no tin prueba cu D.C.G. tabata bou influencia di alcohol. E declaracion di testigonan no ta indica cu realmente D.C.G. a bebe mas bebida. E declaracion di dos chofer cu a bisa cu D.C.G. lo tabata core zig zag, no ta suficiente pa bisa cu D.C.G. tabata bou influencia.

CULPABEL DI DAL MATA

Hues ta haya cu riba 27 November 2022, D.C.G. a core un SUV y a baha caminda na man robez despues rotonde ex Surf Side y subi Linear Park y dal e dama y sigui core bay. Hues a mustra cu D.C.G. despues di a caba di traha 3’or marduga a bay hiba un amigo te San Nicolas. Ora di bin bek Oranjestad, D.C.G. a pega soño tras di stuur. Hues ta haya cu D.C.G. a core irresponsabel y ta culpable di a dal mata e dama. Tambe D.C.G. a core bay. Tambe D.C.G. no tabatin un rijbewijs.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Hues a tene cuenta cu e seriedad di e caso. E ta haya cu D.C.G. a core iresponsabel door di core hopi cansa y a pega soño. Hues ta haya cu D.C.G. a causa perdida na famia di e victima. Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu D.C.G. a pidi disculpa pa loke el a haci na famia di e victima. Tambe cu D.C.G. lo keda afecta pa loke a sosode. Hues ta haya cu e auto lo keda confisca. Pa loke ta demanda di daño, Hues ta haya cu tabatin basta inclaridad pa cu gastonan.

Hues a bisa cu e ta declara e demanda no admisibel y lo por cuminsa un caso civil. Pa loke ta daño inmaterial, Hues a bisa cu for di e descripcion por compronde cu esaki tin di haci cu e sufrimento cu a pasa aden pa cu e fayecimento. Segun ley, no por haci demanda di daño inmaterial pa sufrimento y pesey Hues a declara e demanda inmaterial tambe no admisibel.

Hues a reduci e exigencia di Fiscal. El a condena D.C.G. na 12 luna di prison y 2 aña sin por core auto. Tambe Hues a bisa cu e SUV Ford Everest lo keda confisca.