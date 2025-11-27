Ultimo siman pa entrega proposicionnan pa Condecoracion Real 2022
ORANJESTAD (AAN)- Diabierna 6 di augustus 2021 ta e ultimo dia pa entrega proposicionnan pa personanan ricibi un condecoracion Real otro aña, na ocasion di celebracion di aña di Rey na april 2022.
Pa un persona por wordo considera pa haya un condecoracion Real mester tene cuenta cu e accento ta cay riba prestacionnan particular pa y den comunidad. Tin dos categoria:
Trabou boluntario, pues trabounan pa cual e persona no a/ta ricibi salario;
Prestacionnan particular cu un persona a haci contra pago, pues den su trabou. E prestacionnan aki mester ta di un caliber y nivel di e halto ey cu nan surpasa locual normalmente ta wordo spera di su trabou y mester tin un balor excepcional pa desaroyo di Aruba.
Tur persona of instancia cu conoce un persona cu na su opinion ta merecedor di un condecoracion Real por entrega un proposicion. Pa haci e proposicion aki mester haci uzo di dos formulario special.
E formularionan aki ta obtenibel na balie abou na entrada na Bestuurskantoor na Playa, na Bestuurskantoor na San Nicolas of cerca e miembronan di Comision Condecoracion Real Aruba. Tambe lo por download e formularionan for di e website di gobierno: www.gobierno.aw, www.overheid.aw, www.government.aw
Mester yena e formularionan di proposicion completamente y detayadamente y e persona(nan) of e instancia cu ta haci e proposicion (“voorsteller”) mester firma esaki.
E motivacion di e peticion ta di importancia crucial.
Pa evalua e meritonan di un persona cu ta propone pa un condecoracion Real ta di sumo importancia pa duna tur informacion pidi riba e formularionan y pa menciona tur dato y informacion cu por duna realse na e trabou(nan)/actividad(nan) desplega door di e persona en cuestion.
Mester haci e entrega di un proposicion pa un condecoracion Real na balie di bestuurskantoor Oranjestad den un envelop cera dirigi na Bureau Minister van Algemene Zaken, na atencion di Decoratiecommissie Aruba, Bestuurskantoor, L.G. Smith Blvd. 76, Oranjestad, Aruba.
E aña aki e ultimo dia pa entrega un proposicion pa un condecoracion Real pa aña 2022 ta diabierna 6 di augustus 2021. Por fabor tuma nota cu proposicionnan incompleto y proposicionnan cu a drenta despues di diabierna 6 di augustus 2021 lamentablemente no por wordo trata.
Den caso cu tin cualkier pregunta of pa mas informacion por tuma contacto cu e Comision Condecoracion Real Aruba via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.