Ultimo rekisitonan pa haya Arubalening entrante augustus 2022

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta recorda studiantenan cu ta den e proceso pa bin na remarca pa e prestamo di estudio “Arubalening” entrante Augustus 2022

, cu e ultimo dia pa entrega tur documento pa finalisa e proceso aki ta dia 17 di juli 2022.

Despues di e fecha aki por bin na remarke pa un Arubalening entrante Januari 2023 of Augustus 2023.

Seccion Studiefaciliteiten di DEA ta urgi tur studiante pa entrega e documentonan mas pronto cu ta posibel y no warda te dia 17 di juli pa haci esaki. E studiante mester entrega e documentonan door di “upload” esakinan den e Arubalening Portal (stap 6 te 11).

Copia certifica di diploma

Stap 6 ta encera entrega di un copia di bo diploma certifica (gewaarmerkt) door di Dienst Inspectie van het Onderwijs.

Dienst Inspectie van het Onderwijs ta certifica diploma(nan) obteni na Aruba y cu ta pertenece na e sistema di enseñansa legalmente reglamenta na Aruba. Dienst Inspectie van het Onderwijs ta ubica na e John F. Kennedy Education Center na Stadionweg 37. Nan orario ta di 8or di mainta pa 12or di merdia y di 1or di merdia pa 4or di atardi.





Kico mester trece pa por laga certifica (waarmerk) un diploma?

 Bo mes mester traha copia di bo diploma y di bo cijferlijst;

 Pa evita bruhamento entre e documentonan original y e copianan, ta recomenda pa saca copia di diploma y cijferlijst riba papel A4 normal den preto cu blanco. Preferibel no saca copia na color ni tampoco riba cartolina;

 Ora di bay Dienst Inspectie bo mester hiba e diploma y cijferlijst original tambe pa e copianan por wordo verifica y certifica;

 Dienst Inspectie van het Onderwijs ta certifica solamente diploma y cijferlijst oficial. Ningun certificado di curso ta wordo certifica;

 E copia mester ta identico na e original (si e diploma ta “om en om”, e copia tambe mester ta “om en om”) pero den preto cu blanco. Si e scol a stempel riba e copia bo mester traha copia nobo paso e mester ta identico na esun original;

 Studiantenan di EPI unit Economie mester trece tur 4 cijferlijst: original y copia;

 Pa diplomanan internacional p.e. di USA, Canada, Costa Rica, Colombia, etc. Dienst Inspectie van het Onderwijs lo investiga si e estudio concerni tin acreditacion cu ta wordo acepta na Aruba. Den caso cu e estudio no tin un acreditacion, lo mester acudi na un notario;





Por fabor tene na cuenta cu Dienst Inspectie no ta saca copia;

 E cantidad di copia cu por wordo certifica ta 3 y si bo ta bay Hulanda lo por certifica 4 copia;

 Den caso cu ta un GED-diploma mester laga certifica esaki tambe hunto cu e transcript.

Cuenta di Banco

Stap 7 di e proceso ta encera entrega di informacion di cuenta di banco. E studiante mester “upload” un prueba di un cuenta coriente di un banco local (na Aruba) cu ta riba nomber di e studiante. Pa studiantenan cu ta bay studia den exterior preferiblemente habri un “International Student Account” na un banco local. Si e banco ta pidi un “verklaring” di Arubalening, e studiante mester pidi esaki na Seccion Studiefaciliteiten di DEA. Tene na cuenta cu ta dura 2 dia di trabou pa haya esaki.

Prueba oficial di aceptacion

Stap 8 ta encera entrega di un prueba oficial di aceptacion di e scol/instituto (bewijsstuk toelating). Esaki ta un carta oficial of e-mail cu e studiante a ricibi di e instituto/scol na unda ta bay cuminsa studia entrante 1 di september 2022. E carta of e-mail mester menciona cu dicho studiante a keda acepta na e scol/instituto. Un asina yama “Acceptance letter” of “Toelatingsbrief”.





Prueba di seguro

Stap 9 di e proceso ta encera entrega di un prueba di seguro. Ta haci esaki door di “upload” e prueba den e Arubalening Portal. Pa esnan cu ta sigui studia na Aruba, e prueba di seguro ta un screenshot di bo APP di AZV of un potret di bo carnet di AZV VALIDO. Esnan cu ta bay studia afo na otro pais cu NO ta Hulanda, mester “upload” e polisa di e pais na unda nan ta sigura. E nomber di e studiante y e fecha riba cual e polisa ta valido mester ta visibel. Esnan cu ta bay studia na Hulanda lo ricibi nan polisa via email durante transcurso di siman.

Atencion: Studiantenan cu ta biaha pa Hulanda prome cu dia 1 of 2 di Augustus 2022 mester cera un seguro pa e dia cu nan ta biaha te cu 31 Juli di 2022. Por haci esaki via Insure To Study (ITS) of cu un seguro di biahe (reisverzekering). Ya tin studiante cu a haya un seguro di biahe pa 2 siman.





Informacion di contacto di mayor

Stap 10 ta encera entrega di informacion di contacto di e mayornan di e studiante. Mester haci esaki den e Arubalening Portal unda por click riba “Contactgegevens ouders” y yena e datonan rekeri. Si e studiante no tin contacto cu su mayor(nan) mester indica esaki den e parti di “reacties”. Si tur dos mayor a fayece, mester yena dato di un otro familiar y pone acerca bo relacion cu e persona aki (por ehempel tia, welo/a).

Overeenkomst tot geldlening

Siguientemente (stap 11) e studiante mester download “Overeenkomst tot geldlening” for di riba nos website www.ea.aw > Arubalening Portal > Arubalening Overeenkomst. Mester print dos (2) copia di e “overeenkomst”, yena esaki completo y firma nan cu pen blauw. Siguientemente e studiante mester “upload” un copia yena y firma di e “overeenkomst” bek den e Arubalening Portal.





Verklaring tot Toekenning

Finalmente despues cu e documentonan (stap 6 te cu 11) ta aproba, e studiante lo ricibi un “Verklaring tot toekenning” den su Arubalening Portal. E studiante mester entrega 2 original di e “Verklaring tot toekenning” aki hunto cu 2 original di “Overeenkomst tot geldlening” (tur yena y firma cu pen blauw) na seccion Studiefaciliteiten di DEA, ubica na e John F. Kennedy Education Center na Stadionweg 37. Mester entrega esakinan no mas tarda cu dia 18 di Juli 2022.

Na momento cu seccion Studiefaciliteiten ricibi esakinan den man, ta tuma mas of menos dos (2) pa tres (3) siman prome cu e studiante ricibi e placa riba su cuenta di banco local. Esnan cu ta biaha pa Hulanda ta ricibi e placa riba nan cuenta prome cu dia 31 di Juli 2022.

Mas informacion

Pa cualkier pregunta relaciona cu e proceso aki por manda un email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of un whatsapp na 594-4140.