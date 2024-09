Minister Ursell Arends:

ORANJESTAD (AAN): Minister encarga cu Transporte Publico, den colaboracion cu Bureau Interne Diensten (BID) y Departamento di Transporte (DTP), ta anuncia e segundo, y alabes ultimo oportunidad pa re-inscripcion di peticion pa permiso di Taxi.

E oportunidad aki ta cuminsa 30 di september 2024 y lo termina 14 di october 2024.

E posibilidad aki ta aplica pa tur esnan cu den pasado a entrega un peticion pa un permiso di taxi y cu no a haci uzo di e prome oportunidad pa re-inscripcion via e portal di BID cu a tuma luga entre november 2023 y 1 di februari 2024.

Minister Arends ta enfatisa cu e formulario digital ta disponibel solamente pa esnan cu ya a entrega un peticion pa permiso di taxi den pasado, mirando cu esaki ta e tipo di permiso mas pidi. Pa medio di e formulario digital, lo traha un lista di tur peticion pendiente a base di fecha cronologico. Lo sigui traha pa modernisa e servicionan y haci nan mas accesibel na comunidad.

Unabes cu cera e ultimo oportunidad pa re-inscripcion lo cuminsa e proceso di inventarisa y pone tur peticion den secuencia a base di e fecha di e prome peticion (segun e documentonan cu a wordo entrega por medio di e portal digital). Unabes esaki a tuma luga lo informa cada ken ki number nan a haya y lo publica e lista tambe riba publico.aw. Di e forma aki cada ken sa na ki momento su peticion ta na turno.

Entrante 1 di december 2024 ta cuminsa tuma peticion pa permiso di taxi nobo, esakinan mester bai via e portal digital di BID www.bid.aw Lo no acepta ningun peticion manual mas.

Minister Arends, como e mandatario encarga cu transporte publico, a bin encontra various retonan den transporte publico. Un di e retonan cu a wordo presenta ta e proceso di pidi permiso pa transporte publico, entre otro, TX-, T- y O-vergunning.

Hunto cu Bureau Interne Diensten (BID) ta trahando duro pa digitalisa e procesonan di DTP pa asina brinda mas claridad riba e proceso di atende cu peticion p.e. esnan concerni por busca e status di nan peticion haci na DTP. Esaki ta forma parti di esfuersonan pa aporta na trece transparencia den procesonan andando.

A cuminsa cu e proceso pa pidi TX-vergunning 29 di november 2023. Ministerio di Transporte a lansa un formulario digital pa esnan cu a haci peticion pa permiso di taxi den pasado, pa asina por confirma nan interes actual. E prome oportunidad pa re-inscripcion di peticion pa permiso di Taxi a tuma luga den e periodo di december 1, 2023 te cu februari 1, 2024.

E siman aki BID a cuminsa manda un “zaak-nummer” na tur esnan cu a haci uzo di e oportunidad aki, esnan cu no a ricibi esaki ainda por tuma contacto cu BID. E segundo, y alabes ultimo, oportunidad pa re-inscripcion di peticion pa permiso di Taxi ta cuminsa 30 di september 2024 y lo termina 14 di october 2024.

E meta ta pa centralisa e peticionnan bou di Departamento di Transporte Publico (DTP) pa yuda trece mas structura y claridad den e proceso di peticion di permiso. E formulario aki lo ta disponibel riba http://www.bid.aw .

Pa asistencia cu e formulario por tuma contacto cu oficina di BID pa traha un cita telefonicamente via tel: 583-4114 of via email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

"Nos compromiso ta pa trece transparencia y eficiencia dentro di proceduranan gubernamental, y e introduccion di e formulario digital ta un parti importante di e avancenan cu nos ta realisando den e tereno aki," segun Minister Ursell Arends.