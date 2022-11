The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diasabra awo dia 26 di November lo ta e ultimo oportunidad pa aprecia EXPO BEYOND WORDS na e Galeria di UNOCA na Stadionweg 21.

E obranan aki a ser ricibi cu hopi entusiasmo pa nan variacion y tambe pa e nivel di Arte Digital no solamente pa e amantenan di arte pero tambe e publico en general. Nan ta imprimi riba metal manera e artista STANGA (nomber artistico di Stanley Heinze) a diseñ’e.

Interesante ta e mensahe cu e obranan ta transmiti cu ta trata e tema: e discrepancia di e mundo interno di e ser humano y e mundo externo. Hopi biaha nos ta sconde loke nos ta sinti di berdad y nos ke laga e mundo eyfo kere un cos pa otro. 13 scol di mavo, havo y vwo a bishita e exposicion aki. Y e tabata sumamente emocionante con e obranan tabata inspira e hobennan pa expresa nan sentimentonan y pensamentonan riba bida.

E siman aki ainda lo por bishita e exposicion Beyond Words, Inner Outer durante oranan di oficina di Unoca y diasabra dia 26 di November lo ta e clausura oficial di EXPO Beyond Words na UNOCA na Stadionweg 21 di 7or pa 9or pm. Tur esnan cu ta interesa pa wak e expo aki y no a haya e chens ainda esaki lo ta e unico oportunidad cu ta keda. Corda probecha e oportunidad aki, lo bo keda sumamente satisfecho.