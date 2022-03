Ukraine: doden bij luchtaanval op militair trainingscentrum

13/03/2022 08:14

Tientallen raketten acht raketten werden afgevuurd op het militair trainingscomplex.

Foto: twitter.com



LVIV –

Russische troepen hebben in de buurt van Lviv een luchtaanval uitgevoerd op een militair trainingscomplex dat zo’n 30 kilometer van de Poolse grens ligt. Volgens de gouverneur van Lviv zijn daarbij negen mensen omgekomen en raakten er 57 gewond. Eerder werd gezegd dat er geen slachtoffers waren. Dit meldt de NOS op haar site.

Er zouden tientallen raketten zijn afgevuurd. Getuigen melden

dat er in de buurt van het trainingscentrum bij de plaats Yavoriv

zwarte rookpluimen te zien zijn. De militaire locatie genaamd

‘International Peacekeeping and Security Center’ wordt volgens

Ukraine gebruikt om de eigen strijdkrachten te

trainen voor voornamelijk vredesmissies.

In 2018 bracht een delegatie van de NAVO een bezoek aan het

militaire centrum. Over het bezoek schreef de NAVO destijds:

“Dit centrum belichaamt de geest van militaire samenwerking. De

training die hier wordt gegeven, bereidt de troepen voor op alle

militaire samenwerkingsactiviteiten, internationale, multinationale

en NAVO-oefeningen, evenals vredesmissies.”

De minister van Defensie Oleksii Reznikov zegt dat er

buitenlandse instructeurs werken in het militaire complex. Hij

noemt de aanval in een tweet “een nieuwe terroristische

aanslag op vrede en veiligheid nabij de EU-NAVO-grens.” Hij eist

opnieuw dat de NAVO het luchtruim

boven Ukraine afsluit.

Het bombardement op het trainingscomplex bij Yavoriv is de meest

westelijke Russische aanval in Ukraine tot

dusver. Vannacht ging in Lviv het luchtalarm af waarna in de verte

explosies te horen waren. Polen heeft nog niet gereageerd op de

luchtaanval in de grensregio.







