‘Udubaki 3’: Kunst is vormende kracht

07/02/2022 08:04 – Tascha Aveloo

Kunstenaar Kurt Nahar luistert aandachtig naar een bezoeker van de expo ‘Udu Baki 3’. Foto: Readytex Art Gallery

PARAMARIBO – In Readytex Art Gallery is het derde deel van de expositie ‘Udubaki’ opgezet. Voor curator-in-residence Miguel Keerveld wordt deze tentoonstelling de laatste in deze serie. In ‘Udubaki 3’ worden werken van de kunstenaars Dakaya Lenz, Dhiradj Ramsamoedj, Helga Reigman, Jhunry Udenhout, Reinier Asmoredjo, Ruben Cabenda en Sunil Puljhun ge?xposeerd.

De expositie is deel van het onderzoek en de studie die Keerveld doet om formeel curator te worden aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in Nederland. In dit traject neemt hij collega-kunstenaars Kurt Nahar en Sri Irodikromo mee. Zij zullen de komende maanden afwisselend aan de beurt zijn om ook exposities op te zetten vanuit hun visie.

Bij elke ‘Udubaki’ is gekozen voor een ‘lokale meester’. In deel drie valt Ren? Tosari deze eer te beurt. Ook is er een gezamenlijke kunstinstallatie van Keerveld en Irodikromo te zien. “Het is een traject waarbij we de kunstwereld naar een hoger niveau willen trekken, zodat we niet langer afhankelijk zijn van buitenlandse curators. Maar ook dat we de exposities kunnen inrichten vanuit onze eigen beleving”, vertelt Nahar, die de volgende expo’s inrichten.

Volgens hem en Keerveld is de Surinaamse kunst uniek in de wereld vanwege de vele culturele expressies die erin terug te vinden zijn. “Het is een vormende kracht die kan worden ingezet om mensen specifieke skills aan te leren zonder dat ze speciaal kunstenaar, muzikant, acteur of wat dan ook moeten worden. Maar dat moet de overheid wel begrijpen zodat we beter kunnen worden gefaciliteerd”, stelt Nahar.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina