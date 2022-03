U18-volleybalsters Yelyco forceren beslissende finalewedstrijd

05/03/2022 16:13

-

John Zaalman

Yelyco-captain Shaniva Balkaran (2) tipt de bal over het blok van Cheraiva Prika van Marwina.



PARAMARIBO –

Shaniva Balkaran heeft er alle geloof in dat Yelyco kampioen wordt in de U18-meisjescompetitie van de Surinaamse Volleybalbond. De jonge international hielp Yelyco zaterdagmorgen een beslissingswedstrijd af te dwingen van Marwina, dat met 2-1 klop kreeg (23-25, 25-15, 7-15).

Game 3 wordt op 12 maart gespeeld. “Het was een vermoeiende,

maar toch leuke wedstrijd”, onderkent de niet graag pratende

Balkaran. De Yelyco-aanvoerster, die haar team zonder meer op

sleeptouw nam, was vooral in de aanval verantwoordelijk voor de

punten. In de verdediging draaide ze ook goed mee net als onder

meer Desire Getrouw en Tyra Griffith.

Yelyco zat in de openingsset goed in het spel voordat onder meer

Avaira Sengwai, captain Tiago Wirongali en Suziane Kadjan de

spanning terugbrachten: 21-21. Rohesia Esseboom maakte met een

tipbal een eind aan alle illusies van de ploeg uit Marowijne;

25-23.

Marwina domineerde de tweede periode vanaf het begin en

forceerde zodoende de tiebreaker waarin de latere winnaar na een

4-0 voorsprong niet meer achterom keek. De spanning leek na een

smashfout van Balkaran even erin terug te komen (6-5). Yelyco liep

daarna verder uit voordat Balkaran uiteindelijk afmaakte.

Wirongali schrijft het verlies toe aan zenuwachtigheid en

‘communicatieproblemen’. “We waren onderling ook boos op elkaar,

omdat we opdrachten niet uitvoerden. We gaan terug naar Moengo om

harder te trainen en komen sterker terug”, waarschuwt

Wirongali.







