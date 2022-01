Tyrone Spong verliest op TKO bij MMA-rentree

29/01/2022 01:06 – Terence Oosterwolde

Tyrone Spong (l) verloor zaterdag in de vroege ochtend van de Rus Sergei Kharitonov.

PARAMARIBO – Tyrone ‘The King of the Ring’ Spong heeft in zijn eerste MMA-gevecht in haast negen jaar verloren van de Rus Sergei Kharitonov. De referee greep na 2:55 in de tweede ronde in, waardoor het hoofdgevecht van Eagle FC 44 in FLXcast Arena in Miami, Florida (Verenigde Staten) in een technical knock-out eindigde.

Spong had eigenlijk UFC-veteraan Ant?nio ‘Big Foot’ Silva tegenover zich moeten hebben, maar de Braziliaan trok zich op 13 december 2021 terug wegens niet nader genoemde redenen. Besloten werd Kharitonov (31-8) in te schuiven in het zwaargewichtgevecht. De Rus heeft in zijn loopbaan gewonnen van onder anderen Alistair Overeem en Semmy Schilt.

Al in de eerste ronde bleek hij munt te slaan op het moment dat hij Spong naar het canvas bracht. De grote Rus herhaalde dat in de tweede ronde en niet zonder resultaat. Met Spong op zijn rug bestookte Kharitonov zijn tegenstander, waarna de ref ingreep. “The Paratrooper drops HAMMERS on Spong and finishes him in round 2!” tweette EFC.

Op Twitter bleken een aantal mensen verrast door het resultaat. “Dit had ik niet verwacht”, “Spong overklast”, “Hij had moeten stoppen met trappen” en “Kharitonov te groot en te ervaren”, waren enkele tweets. Enkele mensen vonden ook dat Spong meer massa nodig heeft om stand te houden in de zwaargewichtklasse.

De 36-jarige Spong, voormalig It’s Showtime-kampioen, won zijn eerste twee MMA-gevechten van Travis Bartlett (knock-out) en Angel DeAnda (unanieme puntenzege). Hij heeft naam gemaakt als kickbokser en floreerde ook als bokser met een ongeslagen record (14-0) en WBC en WBO Latino-titels.

Eagle Fighting Championship (EFC) is een mixed martial arts promotiebedrijf dat sinds 2020 eigendom is van Khabib Nurmagomedov. Het Russische bedrijf heette eerder Gorilla Fighting Championship en daarvoor Federation of MMA of Samara, maar nadat Nurmagomedov het in november 2020 voor ??n miljoen US dollar overnam veranderde hij de naam in EFC. Het evenement in de FLXcast Arena was het eerste van EFC in de VS.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina