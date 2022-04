Twist om brug Boven-Surinamerivier

19/04/2022 08:04

-

Samuel Wens

Vertegenwoordigers van de Saamaka-stam hebben vorige week aan DNA een petitie aangeboden tegen de bouw van een houttransportbrug over de Boven-Surinamerivier.



BOVEN-SURINAME –

Er dreigt een twist te onstaan binnen de verschillende lo’s (stamfamilies) door de zware beschuldigingen van voor- en tegenstanders van de bouw van een houttransportbrug over de Boven-Surinamerivier. Kapitein Stephanus Poeketi van de Abaisa-lo is tegen de bouw en zegt dat de Abaisa niet zullen toestaan dat er vanaf de brug een weg door hun traditioneel gebied zal worden aangelegd.

“De persoon die de toestemming voor de bouw heeft gegeven zal

verantwoordelijk gesteld worden”, waarschuwt Poeketi. Hij roept

andere lo’s op hun traditioneel gebied ook niet ter beschikking te

stellen voor de aanleg van de weg. Eerder keerde de Domi-lo

zich tegen de bouw van de burg en duldt geen weg door haar

traditioneel gebied.

Boze tongen beweren dat gewezen NDP-topper Frederick Finisi meer

van de bouw van de brug afweet en dat de de ex-districtscommissaris

tevens ex-assembleelid de hand boven het hoofd wordt gehouden door

het kabinet van granman Albert Aboikoni, van de Matjaw-lo. “Ik word

met de haren bij deze brugkwestie gesleept”, reageert Finisi op

vragen van de Ware Tijd.

Hij ontkent in alle toonaarden iets van de bouw af te weten en

had zich voorgenomen de petitie tegen de bouw te ondertekenen,

die vorige week aan De Nationale Assemblee is aangeboden. “Ik kreeg

toen een waarschuwingstelefoontje om me niet met de zaak te

bemoeien.”

Finisi heeft met de houtmaatschappii Palmeras Timber Processing,

die de brug wil bouwen, geen ervaring. Wel met de voorloper

Woody wood. “Ze werkten ooit in het gemeenschapsbos ‘katuka’ van

het dorp Jawjaw, toen ik daarover het beheer had als

districtcommissaris van Brokopondo.”

Kapitein Ro Pansa van Palulu Basu is ook een tegenstander en

maakt zich boos om de mensen die voor de bouw zijn. De

dignitarissen die voorstander zijn van de brug noemt hij

‘vijanden van hun eigen mensen’, omdat de houtmaatschappij niet zal

zorgen voor duurzame ontwikkeling. “De maatschappij is in dat hout

geinteresseerd, niet in het gebied”, weet hij. Wij zullen nooit

‘neen’ zeggen wanneer de Centrale Overheid een betonnen brug over

de rivier wil bouwen om het binnenland te ontsluiten, zegt Pansa.

“Dat zou immers ontwikkeling betekenen.”

Hij is ook woest op de Overheid over het afgeven van de

houtconcessie. “De kapiteins die denken hun concessie die van de

gemeenschap is te verhuren aan de houtmaatschappij om snel rijk te

worden zijn kwaadaardig bezig”, besluit hij. Finisi schaart zich

achter de wens van de bouw van een betonnen brug over de

Boven-Surinamerivier door de Overheid.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina