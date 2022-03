Tweede zege op rij De Arend

15/03/2022 23:45

John Zaalman

Emile la Rose (15) probeert dwars door de verdediging van Rene Javinde (4) en Angelo Hyslop van CLD te scoren voor De Arend.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

De Arend heeft ook haar tweede partij in het SBA-toernooi 2022 “Mek a basketbal dribbel baka” gewonnen. CLD werd dinsdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal het slachtoffer door met 96-70 op haar broek te krijgen. Een week terug werd Yellow Birds teruggewezen. Ploegen hielden elkaar aan het begin nog goed in bedwang voordat Daniel Eldridge de ploeg uit Frimangron met nog 5:01 minuten aan een 8-6 voorsprong hielp. De Arend sloot de eerste tien minuten af met een 17-8 run (25-14) en ging de rust met een 44-25 voorsprong in.



vleugels na een dunk. Steven Kwasiba liet de achterstand zelfs tot

44-41 slinken voordat hij na zijn succesvolle actie op het veld

bleef liggen met een blessure aan de linkerknie. De medische staf

ontfermde zich over hem waardoor hij later weer werd ingezet. De

Arend nam geleidelijk aan weer over en zag Taryq Melcherts de

voorsprong uit een dunk naar 58-41 opvoeren en niet meer achterom

Russel Cairo beging een onsportieve fout op De Arend-aanvaller

Patrick Chesron, die beide vrije worpen benutte. De Arend probeerde

de century te halen, maar sneed zichzelf in de vingers door

gehaaste en gemiste acties.



eerste wedstrijd een betere overschakeling hadden in de aanval.

“Het doelpercentage zit zoals ik de vorige keer al zei goed. Ik ben

wel nog niet tevreden met de verdediging want CLD hoefde 70 niet te

Tegenhanger Earl Sabajo wijt het eerste verlies van zijn team

toe aan “teamwork in het veld. We lieten De Arend makkelijk scoren,

terwijl we juist als collectief moeten werken”, meent de

CLD-oefenmeester. Zijn team moet naar zijn zeggen mentaal sterker

worden. Sabajo zegt het gewaagd te hebben Kwasiba terug in het spel

te brengen nadat hij door de medische staf opgepept was. “Hij is

een van onze beste mannen vandaar. Eigenlijk moet iedereen het werk

kunnen klaren, maar we zullen harder gaan werken als

team.” Emile la Rose leidde De Arend met vijftien punten. Sven Toyo en

Chesron droegen elk veertien punten bij. Steven Kwasiba en Damien

Despo maakten elk veertien punten voor CLD, terwijl Rene Javinde

tien had. SCVU won in de andere partij met 74-60 van Yellow Birds.

Bij de rust stond het al 45-33.







