Tweede groep sporters in Rosario

03/05/2022 17:52

-

Van onze redactie

De tweede groep atleten is nu in Rosario.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

De tweede groep sporters en coaches die deel gaat nemen aan de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen is dinsdagochtend vroeg gearriveerd in Rosario. De delegatie bestaat uit de atleet Jeffelou Koorndijk en de badmintonspelers Miracle Abdillah en Rivano Bisphan. Gilmar Jones (badminton) en Milton Clarke (atletiek) zijn de coaches.

Chef de mission Desire Eendragt heeft de delegatie ontvangen en

de nodige zaken voorgelegd. Hij benadrukte om het mondkapje altijd

te dragen en voorzichtig te zijn. Maandag werd zwemster Kaelyn

Djoparto positief getest in Argentinie. Badmintonspeler Al-Hassan

Somedjo reisde niet meer af naar Rosario, omdat ook hij besmet

raakte.

Eendragt: “Het gaat niet leuk zijn, als je besmet raakt en hier

in quarantaine moet gaan. Hier is het twee weken.” Met atletiek en

badminton wordt donderdag een aanvang gemaakt. Koorndijk loopt de

800 meter in Estadio Municipal Jorge Newbery. Bij badminton komen

Bisphan en Abdillah in Estadio Newell’s Old Boys uit in het enkel-

en gemengddubbelspel.

Bondscoach Gilmar Jones (m) liet zijn pupillen Miracle

Abdillah (l) en Rivano Bisphan dinsdag al trainen.

Podiumplaats

“Een podiumplaats op het onderdeel gemengddubbel zit erin”,

meent badmintoncoach Gilmar Jones na de eerste training van

Abdillah en Bisphan dinsdag in de sporthal van Estadio Newell’s Old

Boys. “Onze doelstelling is om te eindigen op podium. Het maakt

voor mij dan niet of het goud, zilver of brons is. We moeten met

ten minste een medaille terugkeren.”

Jones, die bekend is met het niveau van Zuid-Amerika, beseft dat

het niet makkelijk zal zijn. “Landen als Brazilie en Peru zijn de

toplanden, maar met een gunstige loting hoop ik op gemengddubbel

tenminste de halve finale te bereiken om zo verzekerd te zijn van

een bronzen plak.”

Ook Abdillah deelt de mening van haar trainer dat er een

medaille kan worden gehaald. Zij heeft een goede eerste training

achter de rug en kijkt uit naar haar openingspartij. De eerste

training was meer bedoeld om de spelers kennis te laten maken met

de sporthal. Jones en Abdillah geven aan dat er een verschil is met

de snelheid van de shuttle. “Hier gaat de shuttle iets trager dan

in Suriname. De spelers moeten hierdoor iets meer geduld

betrachten”, analyseert Jones.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina