Tweede groep atleten in Rosario

03/05/2022 17:52

De tweede groep atleten is nu in Rosario.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

De tweede groep atleten en coaches die deel gaat nemen aan de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen is dinsdagochtend vroeg gearriveerd in Rosario. De delegatie bestaat uit Jeffelou Koorndijk (atletiek), Miracle Abdillah (badminton) en Rivano Bisphan (badminton). Gilmaar Jones (badminton) en Milton Clarke (atletiek) zijn de trainers.

Ook deze delegatie heeft een marathon reis moeten maken. Vanuit

Paramaribo werd maandagochtend gevlogen naar Miami en vervolgens

naar Buenos Aires. Vanuit de Argentijnse hoofdstad werd in een bus

gereden naar Rosario.

Desire Eendragt, chef de mission, heeft de delegatie ontvangen

en de nodige zaken voorgelegd. De delegatieleider benadrukte om de

mondkapje altijd te dragen en voorzichtig te zijn. Maandag zijn

twee sporters positief getest op het coronavirus.

“Het gaat niet leuk zijn, als je besmet raakt en hier in

quarantaine moet gaan. Hier is het twee weken”, aldus Eendragt. Met

beide takken van sport wordt vandaag een aanvang gemaakt. Koorndijk

loopt twee dagen hierna de 800 meter in Estadio Municipal Jorge

Newbery.

Bij badminton wordt in Estadio Newell’s Old Boys direct gestart

met de onderdelen enkel- en gemend dubbelspel. Bisphan komt uit in

het jongensenkel en Abdillah in het meisjesenkelspel. Bisphan en

Abdillah zullen ook meedoen aan de gemend dubbelspel.







