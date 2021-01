Ook Nickerie is hard getroffen door het coronavirus. Covid-19 houdt sinds 23 december voor de tweede keer huis in het district. Zeven mensen liggen in het Mungra Medisch Centrum (MMC) en vier anderen zijn opgenomen in de isolatiefaciliteit van het Staatslogeergebouw. Vorig jaar overleden twee Nickerianen aan het besmettelijke longvirus.