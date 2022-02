Twee verkeersdoden in 24 uur

05/02/2022 06:00

PARAMARIBO – De 40-jarige Jurlen Kromosetiko gehuwd Sanrochman, die in de avond van woensdag twee februari aan de Welgedacht C betrokkene was bij een aanrijding met een pick-up, is op Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis in de vroege ochtend van vrijdag overleden. Haar ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag is genomen.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de vrouw op een motorfiets een pick-up aan het inhalen was toen die in de richting van een inrit een manoeuvre naar rechts maakte. Het gevolg was een een botsing met de pick-up en de motorfiets kwam daardoor in een goot terecht. De politie trof Kromosetiko, die niet aanspreekbaar was, op het wegdek aan.

Het geldige Frans rijbewijs van de pick-up bestuurder A.F. is hangende het onderzoek door de politie ingevorderd en beide voertuigen zullen herkeurd worden.

Bijrijder overleden

De 24-jarige bijrijder Yulian Swietimang is in de nacht van donderdag drie februari omstreeks 00.05 uur aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (MRP-weg), na een verkeersongeval overleden. Na een melding trof de politie drie mannen liggend op de berm langs de weg aan.

Swietimang vertoonde geen teken van leven en de ingeschakelde arts stelde de dood vast, waarna het ontzielde lichaam in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) voor obductie in beslag werd genomen. De 26-jarige autobestuurder M.M en de 27-jarige mede-inzittende R.K. die letsels opliepen, zijn afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis en ter verpleging opgenomen.

Volgens verklaring van de bestuurder reden hij en de twee mede-inzittenden de richting van de Mawakaboweg op. Hij probeerde een wit gelakt voertuig in te halen, wat niet lukte omdat de bestuurder van dat voertuig zijn snelheid opvoerde. Op op een gegeven moment kwam er een tegenligger aangereden waardoor hij naar links moest uitwijken en de controle over het stuur verloor.

De auto botste toen tegen een cocosnootboom en een galvaanmast van de EBS en kwam tot stilstaand in de goot, nadat het vervolgens tegen de schutting van pandnummer 225 van de MRP-weg in botsing kwam.

De autobestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs welke in het belang van het onderzoek na overleg met OM door de politie is ingevorderd. Het voertuig is voor herkeuring in beslag genomen, staat op de website van de politie. De verkeersbarometer staat op zeven doden.

