Twee inbrekers doodgeschoten door bewoner

Bij aankomst van de politie aan de Maystraat werd ??n gemaskerde inbreker dood aangetroffen. Foto: dWT

PARAMARIBO – Aan de Maystraat heeft de 33-jarige R.D. het vuur geopend op vijf inbrekers. De veertigjarige F.W., overleed ter plaatse. Isma?l Thijm, 27, werd kort daarna door zijn zus dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De drie andere rovers zagen kans te ontvluchten, maar ??n van hen werd naderhand gearresteerd. Aan de aanhouding van de andere twee wordt gewerkt.

F.W. is een oud-bekende van de politie. Enkele jaren terug had hij ingebroken bij een car center in het ressort Munder. Daarbij werd hij in zijn oog geraakt door een kogel uit het vuurwapen van een securityguard. F.W. kon worden aangehouden en werd in verzekering gesteld.

De vijf mannen, allen gekleed in het zwart, zijn met een witte auto afgezet in de omgeving van de woning. De mannen drongen het pand binnen, maar werden verrast door R.D. Hij loste enkele schoten in hun richting. F.W. had een schotverwonding in zijn rug, Thijm had twee schotverwondingen. Hun lichamen zijn voor obductie in beslaggenomen.

Volgens de voorlichtingsafdeling van het Korps Politie Suriname (KPS) was R.D. verder in de straat bij zijn schoonfamilie toen het alarm van zijn woning afging. Eenmaal thuis trof hij de daders in zijn woning aan en schoot gericht op hen. De inbrekers vluchtten via het rechterzijraam, achternagezeten door R.D. die daarbij nog enkele schoten loste.

De zus van Thijm heeft de politie voorgehouden dat haar broer door zijn makkers bij haar woning is gedumpt, waarna zij hem met eigen vervoer naar AZP bracht. De afdeling Kapitale Delicten van het KPS is belast met het verder onderzoek in deze zaak.

