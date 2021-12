Twee doden bij berovingen Cassipora

29/12/2021 14:15 – Van onze redactie

CASSIPORA – Twee mensen zijn woensdag omgekomen bij berovingen in het dorp Cassipora in district Para. Een aantal burgers raakte gewond. De Ware Tijd verneemt dat er aanhoudingen zijn verricht en dat er mensen zijn afgevoerd, maar het is niet duidelijk wat hun betrokkenheid is.

De eerste persoon liet het leven toen er op het voertuig waarin hij zat werd geschoten. De man was bijrijder. Ook een andere auto had kogelinslagen. Een persoon op een bromfiets werd ook beschoten. Onder meer het Regio Bijstandsteam en militairen zijn op de plek van de beroving,

De beschoten terreinwagen. Een inzittende van dit voertuig kwam om het leven.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina