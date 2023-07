Turista Canades a haci demanda di mas di 185 mil Florin

The content originally appeared on: Diario

​

Pa loke e rumannan Boekhoudt a haci cune



Ainda e victima no por ni bay traha bek

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e rumannan Timothy Boekhoudt di 24 aña y Carl-Angelo Boekhoudt di 22 aña a scucha Fiscal exigi 7 aña di prison pa nan. Fiscal ta haya nan culpabel di intento di mata e turista Canades S. Gitani, kende tabata na Aruba cu crucero Vogayer of the Seas y a worde severamente maltrata. Den e relato aki DIARIO ta bin en extenso riba loke e victima y e acusadonan a bisa.

Tratamento di e caso a dura te den oranan di merdia caminda via video conference e victima di Canada, S. Gitani a sigui e tratamento di e caso. Traductor a traduci pa e victima.

E rumannan B. ta worde acusa di complice di intento di mata e victima Gitani riba 26 December 2022. Subsidiario Fiscal, acusa nan di causa herida severo. Mas subsidario Fiscal a acusa nan di complice di maltrato di Gitani cu herida severo.

Maltrato di turista: Hues a cuminsa cu Carl-Angelo, kende a bisa cu for di principio el a admiti y ta mantene su declaracion cu e hunto cu su ruman Timothy a maltrata e turista, caminda a dal’e cu mokete y skop diferente biaha, hasta den cara. Ta asina cu Timothy tambe a admiti.

Hues a mustra cu segun relato di Polis, 26 December 2022 mas o menos 9’or anochi, asistencia a worde pidi na e parkinglot patras Diamond International, banda di waf grandi. Eynan tin un persona cu a worde maltrata y un auto a bay lag’e benta abao. Promer cu Polis a yega, nan a haya informacion cu e victima a bay Gate 5 di waf grandi. Polis a yega y constata cu e turista Gitani di e crucero a worde maltrata. El a bisa Polis cu el a bay entrega su auto di huur pero e homber R. no tabata tey den e parkinglot patras di Diamond International. El a yama R. pa busca e auto y R. a bisa cu e ta na caminda. E turista a mira un auto reverse dal contra un otro auto staciona.

E momento ey e rumannan Boekhoudt a bay riba dje y cuminsa maltrat’e sin ningun motibo y bay den auto. Promer Gitani no kier a bay hospital y tampoco haci denuncia sino bay den e crucero pa e worde atendi. Despues Polis a bay back y e señora di Gitani a bisa cu a dicidi di haci denuncia. E docter di crucero a conseha pa mihor Gitani bay hospital pa haya tratamento. Ambulance a busca Gitani y hib’e hospital. E famia di Gitani a baha for crucero pa keda Aruba pa Gitani haya tratamento.

Gitani a bisa cu ora e tabata warda R. el a mira dos homber y un muher na un auto. Na dado momento e auto a reverse y dal contra un otro auto para nan tras. E ta kere cu door cu e tabatin un smartphone den man, nan a pensa cu el a filma y yama Polis. Pesey nan a maltrat’e.

Segun Gitani, ora R. a yega porfin, e asaltantenan a core bay. Gitani a lanta y duna R. e yabi di auto. Despues el a cana bay na Gate 5.

Door di e maltrato, e turista a sufri hopi lesion severo na cara y no por a worde trata debidamente na Aruba. Tabatin varios fractura na cara. Mirando e fracturanan, mester a bula bay Canada pa haya tratamento.

Segun e victima, si R. no a yega, e no sa kico a para cun’e. El a sinti cu nan kier a mat’e. El a bisa cu e viahe di crucero tabata 7 dia pero di 2ndo dia el a worde maltrata. El a perde pues e resto di su viahe crusero y tambe su pasashi pre-paga full caba cu avion pa bay back Canada ora nan baha na final di e crusero. Pues e mester a cumpra pasashi nobo pa henter famia cu a sali 2.500 Dollar pa nan bay back Canada for di Aruba.

Relato di docter: Ta asina cu Fiscal a haya un relato di dokter na warda na Hospital cu ta mustra cu Gitani, a sufri sla na wowo y boca, sla na barica, nanishi hincha. Trauma severo na cara. Varios fractura na ambos banda di cara. E no por a sera su boca. Hopi dolor na su wowonan. Full lomba ta blauw y tambe na nek marca cu blauw.

E gasto di hospital na Aruba ta 3.157 Florin. Tambe na botica mester a cumpra 131 Florin na remedi. Na otro botica 74,60 Florin na remedi.

E muher di e auto a stop maltrato: Polis a cuminsa un investigacion caminda a bay check video di seguridad di Diamond International por a mira kico a pasa. Pa 8.40 di anochi ta mira un auto blanco ta staciona den e parkinglot patras. Despues ta mira e auto reverse, dal contra un auto cu tabata para eynan.

Despues e porta banda drecha ta habri y e chofer femenino a bay wak patras kico a pasa. Despues e porta patras y e porta robez habri y dos homber baha y bay riba Gitani y maltrat’e. Nan tabata dal cu mokete y skop. E muher tras di stuur tambe a baha y a purba stop e dos hombernan di maltrata Gitani. E muher tabata ranca nan for di e turista y pusha nan den direccion di e auto y despues nan a bay. Riba un otro video di seguridad tambe Polis a mira e mesun cos.

Detencion: A base di e videonan di seguridad a bay detene e muher chauffeur di e auto. Esey a sosode dia 30 di December 2022 na Pos Chiquito. Den promer instante e muher K. no kier a papia. El a keda keto, pasando Tiro di Aña Nobo tras di trali. Finalmente te 4 Januari 2023 el a basha abao y bisa e berdad.

El a bisa cu el a sali cu e auto pa bay trip. El a bay busca Timothy y su ruman Carl-Angelo na cas di nan wela na Jan Fleming. Tambe el a bay busca su amiga L.

Nan a bebe 2 boter di whisky y na dado momento K. mester a orina. Nan a bay den e parkinglot patras di Diamond International y K. cu su amiga L. a cana bay mas leu pa orina y a bolbe. Nan a traha drinks pa sigui bebe.

Na dado momento nan a dicidi di bay y K. a reverse e auto y dal contra un otro auto staciona. A scucha un homber bisa algo. El a kere cu e homber a bisa algo malo, pasobra Timothy y Carl-Angelo a bay maltrata e homber.

E muher K. a baha for di auto y a bay ranca e dos rumannan y pusha nan pa bay back na e auto. K. a bisa cu e no sa pakico e rumannan a maltrata e turista. Ta asina cu dia 2 Januari 2023 a detene Timothy y dia 4 Januari 2023 a detene Carl-Angelo.

Bo wowo y orea por gaña bo: E acusado Carl-Angelo a bisa Hues cu bo wowo y orea por gaña bo. El a bisa cu nan tabata burachi y tabatin un bruhamento. Segun Carl-Angelo, el a tende un hende “a bisa algo” y a sali cu su ruman pa bringa. Awor e ta realisa cu el a actua robez.

Segun Timothy, e tabata bebi y a tende cu un hende a filma y a baha bay riba e homber. E no tabata sa cu ta turista y lo tabata filma. El a haya blackout y a bati e homber.

Ta asina cu Carl-Angelo a skirbi un carta den KIA na Ingles pa Hues. Hues a lesa e carta aki, caminda Carl-Angelo ta pidi disculpa na e turista pa loke a pasa. El a bisa cu e tabata burachi.

Demanda di turista: E turista Gitani a manda demanda di daño di gastonan di hospital 1.763 Florin, gasto di crucero mas o menos 7.000 Dollar Canades, gastonan di pasashi mas o menos 4.300 Dollar Canades, 2.300 Dollar pa cumpra pasashi pa bay Canada.

Ya pa 249 dia e no por traha y ainda e no por. Pesey ta haci un demanda pa salario cu e no ta hayando di 122 mil Dollar. En total pues e demanda ta mas di 185 mil Florin.

Fiscal a exigi castigo di 7 aña di prison pa cada uno. Huez lo dicta sentencia Diabierna awor, 7 di Juli 2023.