Tur hende cu tin un empresa activo pa genera ganashi, mester sa cu tin cierto leynan pa aplica na nan

Martijn Balkestein, director KvK:

ORANJESTAD (AAN) — Señor Martijn Balkestein , director di Camara di Comercio y Industria di Aruba, a splica den entrevista cu DIARIO, cu na momento cu tin hende cu tin un empresa activo pa genera ganashi, mester sa cu tin cierto leynan pa aplica pa nan.

Na momento cu e persona ta activo cu su empresa, e mester registra su mes na KvK, y banda di esey ora e mester di un director vergunning, si e ta considera local of no local, mester aplica na Departamento di Asunto Economico pa haya e permiso aki. Y pa cierto negoshi mester tin tambe un “vestigingsvergunning”. Kiermen, e persona mester aplica tambe na Departamento di Economia y hasta mester pidi un permiso, specificamente, pa ehecuta e actividadnan aki.

Fuera di esey, e mester registra tambe na SVb, locual hopi hende si ta haci, pasobra si no ta haci esey, SVb ta implementa un boet di biaha. Y di mes, mester paga impuesto. El a subraya cu en realidad e rol di KvK ta un poco limita den sentido cu mayoria di hende cu kier lanta un compania ta opta pa lanta un ‘persoonbedrijf’ cu ta esun di mas popular.

Balkestein a splica cu hende cu ta naci na Aruba y tin nacionalidad Hulandes, e rekisito pa lanta un ‘persoonbedrijf’ ta masha minimal mes. E mester tin un copia di e passport, bin cu un papel di Censo di 5 florin, prueba di su persons number y tin un declaracion di su adres. E ora ey, e persona ta casi cla pa KvK. Control ta den man di otro instancianan.

Balkestein a splica cu si e persona tin plannan grandi, KvK semper ta bisa cu lanta un VBA ta miho. Pero esey ta hay via notario ken ta haci tur e trabao p’e, y tambe ta splica cu e mester aplica pa cierto permisonan na Departamento di Asuntonan Economico, eigenlijk. Eynan e persona tin cu indica den su statuto kico e ta bay haci. Loke den practica tin biaha ta sosode, ta cu hendenan ta desvia di su statuto y nan ta haci henter un otro cos.

Of nan no ta ni indica na KvK kico nan ta bay haci, y e controladornan na Departamento Economico ta hopi limita; practicamente nan ta controla e prijs maximo pa e canasta basico, pero e controlnan pa wak si enberdad bo ta ehecuta loke ta stipula den e statuto ta hopi limita. Si un empresario no ta laga Departamento Economico drenta den su negoshi, no por haci net nada, Director di KvK a señala.