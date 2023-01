Tur esnan cu ta bende cuminda of bebida durante e ruta di carnaval lo mester tin un carchi berde valido

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Yvette Geerman di Departamento di Higiena y Inspeccion di Alimento di Departamento di Salud Publico a duna di conoce cu DVG ta cla pa e temporada aki unda Aruba ta celebra en grandi su carnaval.

Pesey na e momentonan aki DVG ta cla pa haci nan inspeccion y control

y duna conseho tambe na comunidad y na esnan cu lo bay bende cuminda durante e periodo aki, a remarca.

Geerman a splica cu mirando cu cuminda ta algo hopi delicado, DVG tin hopi atencion pa e topico aki. Miyones di persona rond mundo ta bira malo door di come cuminda cu no ta wordo bon prepara of na e forma corecto of tin otro factornan cu ta hunga un rol manera temperatura, almacenamento, etc.

DVG lo keda monitor e proceso riba con pa anda cu cuminda. Pa esnan cu lo bay bende cuminda durante e ruta di carnaval nan lo mester cumpli cu cierto exigencianan. Mester cumpli cu e reglanan di higiena y pa esaki ta pidi e rekisitonan basico cu ta hopi importante. Mannan mester ta limpi, cabes mester ta wanta na momento cu ta prepara e cuminda, e awa mester ta di calidad cu no ta contene bacteria ora di bay procesa e cuminda.

A sigui bisa cu e localidad tambe mester ta limpi, mester tin un bari di sushi tambe na un distancia. Pone atencion na e forma conta warda e cuminda y ta ideal pa tin un frigidair of hopi ijs pa tene e cuminda cu por daña na un temperatura abao.

Mester corda cu si un cuminda ta prepara caba, mester separa esaki for di un cuminda cu ta curu pa evita contaminacion tuma lugar. A partir di 30 grado centigrado e bacterianan ta multiplica facilmente.

Yvette Geerman a enfatisa cu esnan cu ta bende cuminda mester repasa e puntonan di atencion cu DVG ta pidi pa tene cuenta cu nan. Mester cumpli cu ley y tur esnan cu ta bende cuminda of bebida lo mester tin un carchi berde (carchi di salud) cu nan vigente, valido y visibel.