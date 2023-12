The content originally appeared on: Diario

Camara di Comercio ta informa:

ORANJESTAD (AAN): Riba 1 di januari 2021 Buki 2 di e Codigo Civil di Aruba a drenta na vigor y esaki a trece cambio den e posicion legal di e Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV). Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) kier a informa e AVV’s riba e consecuencianan di e cambionan aki.

Te cu 2 di januari 2024, tur AVV’s por sigui opera. Despues di 2 di januari 2024, esaki no lo ta posibel mas. Pa es motibo, KvK ta urgi tur AVV’s (activo) pa percura pa converti e compania den un otro entidad legal no mas tarda cu 2 di januari 2024.

Tur AVV’s mester wordo converti den un otro entidad legal pa por sigui opera

Tur AVV’s por wordo converti den un otro entidad legal te cu 2 di januari 2024. Despues di e fecha aki, no por converti un AVV mas den un otro entidad legal. Pa converti un AVV den un otro entidad legal, por acudi na un notario pa cambia y adapta e articulonan di constitucion di e compania. Alabes, desde e introducion di Buki 2 di e Codigo Civil di Aruba, ningun otro compania por wordo converti (‘omgezet’) mas den un AVV of wordo estableci (‘opgericht’) como un AVV.

Consecuentemente, tur AVV’s cu no wordo converti den un otro entidad legal, no mas tarda cu 2 januari 2024, lo wordo disolvi. Actualmente KvK ta den preparacion pa disolve entidadnan legal, incluyendo e AVV’s, cu no ta cumpli cu nan debernan legal, of cu ta inactivo. Disolucion di e AVV’s lo ta un prioridad di KvK.

Disolucion di AVV’s door di KvK

KvK tin un obligacion legal pa disolve un entidad legal si dos of mas di e condicionnan aki ta aplicabel (articulo 25 di Buki 2 di Codigo Civil di Aruba):

– No a cumpli cu e contribucion anual (‘jaarlijkse bijdrage’) na KvK pa un periodo di por lo menos 1 aña;

– No tin director di e compania registra na KvK pa un periodo di por lo menos 1 aña, of tur e dirigentenan (‘bestuurders’) cu ta registra a fayece of no ta disponibel na e adres registra na KvK pa un periode di por lo menos 1 aña;

– E entidad legal no ta disponibel (‘niet bereikbaar’) na e adres registra na KvK;

– E entidad legal no a cumpli cu e obligacion legal di depone e cuenta anual (‘jaarrekening’) na KvK pa un periode di por lo menos 1 aña;

– E entidad legal no a cumpli cu e obligacion legal di depone su registro di accionistanan (‘aandeelhoudersregister’) pa un periodo di por lo menos 1 aña;

– Solamente si ta aplicabel: no a cumpli cu e obligacion legal di registra un representante legal (‘wettelijk vertegenwoordiger’) di e compania na KvK pa un periodo di por lo menos 1 aña. Fabor di tuma nota cu tur AVV’s tin e obligacioon di tin un representante legal registra na KvK na tur momento.





Disolucion di AVV’s door di Corte di Prome Instancia

Despues di 2 di januari 2024, Corte di Prome Instancia di Aruba lo por disolve e AVV, pa motibo cu e articulonan di constitucion no ta conforme ley, ya cu esakinan mester a wordo adapta pa converti e AVV den un otro entidad legal.





Disolucion voluntario di un AVV

Si no ta desea di continua cu un A.V.V., KvK ta recomenda pa considera disolucion voluntario por medio di un resolucion di disolucion (‘ontbindingsbesluit’) di e reunion general di accionistanan (‘Algemene Vergadering van Aandeelhouders/ava’).