Trotse Nesty leidt Gators naar SEC-zwemtitel

“Ik ben zo trots op mijn jongens. Ze hebben hard gewerkt deze week om de overwinning binnen te halen. Het is een eer om elk van deze jongens te coachen.” Met deze woorden zwaait Anthony Nesty, Surinames enige Olympisch kampioen, in gesprek met de Ware Tijd lof toe aan het mannenzwemteam van de University of Florida (UF). Ook in zijn derde seizoen als hoofdcoach heeft Nesty Gators naar de titel geleid in de Southeastern Conference (SEC). Het kampioenschap is het negende op rij voor UF en 42ste overall.