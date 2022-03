Tropenbos Suriname stimuleert duurzame ontwikkeling

12/03/2022 21:02

-

Ricky Wirjosentono

Orientatiebezoeken aan bedrijven is een belangrijk onderdeel van de training.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Een week lang hebben bewoners uit de dorpen Nieuw Aurora, Gaan Tatai en Pikin Slee een sales en marketing training gevolgd in Paramaribo. Dit in het kader van het working landscapes programma, pilaar III Business and Finance van Tropenbos Suriname. Met dit programma wil Tropenbos goed beheer van gemeenschapsbossen en agroforestry-systemen promoten onder de dorpen in Boven-Suriname.

Agroforestry (boslandbouw) is een teeltsysteem waarbij

bosbouw en landbouw worden gecombineerd. Door kennis te delen

krijgt de doelgroep toegang tot een breed scale aan agroforestry en

niet-hout bosproducten ( NTFP’s) zoals bosvruchten, medicinale

planten en sierplanten welke goed kunnen bijdragen aan

voedselzekerheid en economische ontwikkeling.

Vanessa van Hetten, communication officer, van Tropenbos

Suriname zegt dat de achttien deelnemers genoeg skills hebben

meegekregen hoe ze hun onderneming rendabel kunnen maken en meer te

halen uit hun leefomgeving. Een belangrijk onderdeel van het

programma zijn de bezoeken aan diverse bedrijven. “We hebben

orientatiebezoeken gebracht zodat ze de eindfase zien van hun

inzet. Dat ze zien welke kruiden en voor welke producten hun olien

allemaal gebruikt worden.”

Mando Doekoe uit Pikin Slee en Bernhard van Dalen uit

Nieuw Aurora juichen de trainingen toe en vinden het een heel goed

intiatief. “Ik wist niet hoe ik om moest gaan met een kasboek en

dat hebben wij geleerd tijdens een training met de Godobank,” zegt

Van Dalen. Als het aan Doekoe ligt wordt een ieder in Pikin Slee

getraind hoe om te gaan met het bos zonder bomen om te hakken. “Wij

hebben genoeg wat uit het bos gehaald kan worden. Als wij terug

zijn in de dorpen zullen wij de boodschap verder vertellen wat er

specifiek gedaan kan worden,” aldus Doekoe.

Van Hetten benadrukt dat het aan de deelnemers ligt wat zij zelf

verder zullen doen na de trainingen. “Eigenlijk is de orientatie

een trigger. Dit zijn de mogelijkheden. Wij doen de

kennisoverdracht en observeren. Er wordt geen druk op ze

uitgeoefend. Zij bepalen dan zelf hoe zij het gaan invullen.”







