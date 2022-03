Tristeza enorme ora baby di 4 luna a perde rosea na Creche y fayece

The content originally appeared on: Diario

Ta parce cu ta negligencia na e Peuterschool — *Paramediconan di ImSan a haci tur lo posible pero tabata envano — *Baby Noah ta yiu di trahador social hopi conoci den veld

ORANJESTAD (AAN): E siman aki na dos ocasion, DIARIO a publica informe di cu algun baby y mucha chikito na Aruba ta haya un virus cu ta pone nan bira masha malo mes. A publica e miseria cu un famia a pasa aden pa purba haya un profesional medico mira nan yiu, y cada biaha tabata haya redtape masha pisa mes pa esey bira realidad. A keda warda masha hopi mes cu un criatura hopi malo, y su mayornan birando desespera.

Siman pasa y e siman aki tambe, un total di 10 mucha a wordo hospitaliza na Dr. Horacio Oduber Hospital cu e sintomanan fuerte aki. Algun tabata simplemente demasiado dehidrata, y por lo menos uno tabatin sintoma di tin e virus aki. Ta sperando resultado di laboratorio pa haya sa si e problema gastrointestinal a wordo causa pa un bacteria of un virus. Pues no tin motibo di drenta den panico.

CASO NA WAYACA: Diahuebs a habri mainta cu yamada drentando na Centro di Alarma relaciona cu urgencia na un creche situa na Wayaca. Inmediatamente a pone personal di Ambulans na altura pa acudi na Pasa Dushi Pasa Pret Peuterschool situa na Wayaca 132, cu ta apenas 800 meter leu for di e Ambulance Post na Wayaca Falls. Pues den menos di 2 minuut e unidad di Ambulans ta yega eynan.

Pa 9:00 am ora alarma a wordo bati, di biaha aki Paramediconan a subi nan vehiculo y mobiliza pa eynan. Hasta e profesional di First Responder a yega na e Creche, y a bin topa cu un baby cu no ta reacciona.

Centro di Alarma a pone Central di Polis tambe na altura, cu a dirigi unidad di Polis di Playa na e lugar pa duna un man.

Ora cu Polis a yega, a bin haya e Paramediconan ta atende e criatura caba, tratando di stabiliza y restablece halamento di rosea. Pasobra a bin haya e baby di 4 luna no ta halando rosea.

E Paramediconan a dedica nan tempo na atende e criatura, mientras cu a yama pa notifica e mama di loke ta pasando cu su baby. E mama ta traha na Departamento pa Asuntonan Social.

Ora cu e Paramediconan a nota cu e situacion ta rekeri mas intervencion na Hospital, a dicidi na hiba e baby den Ambulans pa asina sali cu maximo urgencia pa Dr. Horacio Oduber Hospital.

Pero na su yegada, a mira cu e baby no a recupera mas, y pa 9:21 am, Docter na Servicio di Emergencia na Hospital a constata morto di e baby mucha homber di 4 luna. Polis a identifik’e cu e inicialnan N.A.O.E., y conoci como Baby Noah.

INVESTIGACION: Autoridadnan no kier bisa nada mas di e investigacion. Pero si a haya sa cu tin di traha un rapport di e sucedido aki, y a cuminza cu un investigacion pa haya sa exactamente kico a socede, si acaso ta un virus of otro malesa e baby a haya, si acaso ta e conocido sindrome di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), of si acaso ta negligencia na e creche.

E prome informe ta indica cu lo a laga e baby di 4 luna aki ta bebe for di e boter di tetero poni riba un cusinchi. Esey ta algo cu nos grandinan semper ta coregi pa un mama haci hamas. Ora di duna un criatura asina chikito un boter, bo mester tine constant den bo braza pa asina bo sinti ki ora e por tosa, of pasa over, y hasta evita cu e ta vomita, y esaki bay den su pulmon y e stik.

Tabatin varios comentario caba riba Diahuebs, cu hendenan no por kere cu ta usa un cusinchi como un ‘sosten’ pa e boter di tetero pa un criatura keda su so asina. Pasobra e por hasta haya un respo di gas (‘burp’) eynan mes, cu e tetero den su boca.

Esey ta algo cu bo ta haci cu babynan asina chikito! Bo no ta lage bebe full un boter di tetero! Bo tin di dune un tiki, kita e boter pa hisa su curpa pa e saca e respo di gas, y despues bolbe dune boter pa e sigui bebe. Hamas ta laga un boter di tetero keda asina largo.

Pa awor no por bay mesora pa tira culpa riba ken of con, pues tin di warda e investigacion keda cla. Pero e caso aki ta un golpi duro pa e mayornan cu ta sumamente feliz cu nacemento di nan prins algun luna pasa, y awor ta sinti e realidad cu e no tey mas.

CURSONAN: Pesey mes e.o. e asina yama ‘Curso Futuro pa Mayor’ ofreci pa Wit Gele Kruis Aruba ta uno valioso pa mayornan cu pa prome biaha ta bay duna luz. Informacionnan esencial cu cada mayor mester haya sa di dje, ta wordo duna. E ta inclui tambe tips riba e asunto aki. E forma corecto con pa duna bo baby su boter, e proceso con pa baña un criatura, etc. Tur esaki ta valioso aparentemente no djis pa futuro mayornan, pero kizas pa empleadonan di Creche rond di Aruba tambe.

E caso aki ta uno cu tambe a causa consternacion den comunidad mirando cu ta trata di un baby y cu ta net diaranson cu e incidente di e hoben turista di apenas 13 aña a sosode na lama.

E baby Noah tabata yiu di un trahador social hopi conoci den veld.

Na famia di e baby Noah angelito aki, DIARIO y tambe Cuerpo Policial, y personal di ImSan Ambulance ta manda nan mas profundo palabra di condolencia.