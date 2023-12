Trio ta culpabel di a trafica hende pa Aruba y den cual un dama a fayece

The content originally appeared on: Diario

Hues a condena e dos Arubianonan na 5 aña y e Venezolano na 3 aña y 6 luna di prison

ORANJESTAD (AAN): Diaranson a mainta Hues di Corte den Promer Instancia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber A.R.L. di 45 aña, R.E.S. di 35 aña (ambos di Aruba) y e Venezolano I.S.d P. di 47 aña. Hues ta haya e trio culpable di tur dos acusacion esta traficacion di hendenan ilegal for di Venezuela entre 1 November 2022 y 22 November 2022. E lamentable caso di trafica e dama Johana Salazar for di Venezuela pa Aruba riba 22 Maart 2023 y e dama a bula den laman y fayece.

Complice di morto: Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu tin suficiente indicacion cu Johana a fayece door di e traficacion. Fiscal ta haya cu tin complicidad entre e trio. Na opinion di Fiscal, pruebanan ta mustra cu e trio tabatin contacto cu otro pa mira kende ta bay busca Johana. A.R.L. hasta tabata na costa pa busca Johana. I.S.d P. tambe tabata envolvi den combersacionnan y planea pa busca Johana. E intension tabata cu 22 Maart 2023 lo trece Johana pa Aruba. Fiscal ta haya legalmente proba cu e trio ta complice di morto.

Traficacion di hende: Fiscal a mustra cu dia 22 November 2022, Guarda Costa a controla e boto di A.R.L. y a haya tasnan cu papelnan di hendenan, entre otro yiu di I.S.d P. Via radar a mira cu e boto tabata na e frontera di awa territorial cu Venezuela y a keda 6 minuut. Ta conoci cu eynan ta busca mercancia y hendenan ilegal. A.R.L. a bisa cu e tabatin cosnan di un hende pa hiba Venezuela. E no a haya e boto cu mester a busca e cosnan. Fiscal a bisa cu e no ta kere e storia. Fiscal a bisa cu ta pasaporte y otro documentonan a haya den e boto.

Segun Fiscal, A.R.L. y I.S.d P. a planea e viah’e pa trece e yiu muher di I.S.d P. Fiscal a mustra cu tabatin un reunion entre e A.R.L., I.S.d P. y otronan via chat caminda a papia di November 22, 2022 y cu tabatin un persona a bula na awa ora a mira Guarda Costa y e persona a hera di hoga. Tambe a menciona nomber di otronan cu tabata abordo. Fiscal a bisa cu tin hendenan ta kedando riba isla cu no a drenta legal sino a yega dia 22 November 2022. Fiscal ta haya cu e mesun forma cu a usa na Maart 2023, a usa na November 2022. E ta haya cu tin suficiente prueba cu a trafica hende dia 22 November 2022.

Exigi castigo: Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu circumstancianan. El a bisa cu e caso di 22 Maart 2023, ta mustra con peligroso traficacion di hende for di Venezuela ta. Fiscal a mustra cu e dama Johana a paga hopi placa pa bin Aruba sigur.

Lamentablemente esey no a keda realisa. El a bisa Hues cu tin hende na Venezuela pa palabra con e traficacion di hende mester sosode. Tin henter un organizacion pa traficacion di hende. Fiscal ta haya cu e trio a haci’e un costumber pa trece hende a cambio di pago. Fiscal a bisa cu A.R.L. a yega di haya castigo caba pa traficacion di hende. Fiscal a exigi 5 aña di prison pa cada un esta A.R.L., R.E.S. y I.S.d P.

Sentencia: Diaranson mainta Hues a bisa cu e ta haya tur tres acusado culpabel pa traficacion di hende y e caso caminda Johana a fayece.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e seriedad di e casonan. El a mustra cu durante control di Guarda Costa riba e boto di A.R.L. a haya 6 documento y nan ta di ilegalnan cu a bin Aruba. Despues a bin e caso di Johana a bula den laman y R.E.S. no a yud’e. Hues a tuma R.E.S. na malo cu e no a yuda, aunke cu no ta su culpa. Hues ta haya cu loke e trio aki tabata haci ta daña maneho di Gobierno. El a bisa cu e ilegalnan ta paga hopi placa pa bin Aruba. Na opinion di Hues, apesar cu no por papia di intencionalmente a causa morto di Johana, a causa dolor na famia cu tabata en espera di dje. Te ainda no a haya e curpa y famia no por a despedi di Johana.

Hues a mustra cu e Venezolano I.S.d P., su funcion den traficacion di hende tabata limita y no tabata destina pa gana placa. Hues a mustra cu ta door di A.R.L., R.E.S. a bay busca Johana.

Hues ta haya cu mester manda señal bon cla cu no ta tolera traficacion di hende. Hues ta haya e exigencia di Fiscal pa cu A.R.L. y R.E.S. na su lugar. Hues a condena A.R.L. y R.E.S. na 5 aña di prison, kitando e tempo cu nan ta sera den KIA. Pa I.S.d P., Hues a bisa cu mirando cu e tabata menos envolvi, a conden’e na 3 aña y 6 luna di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA.