Trio opgepakt met onderdelen skidders

20/03/2022 16:25

Van onze redactie





WANICA –

Vanaf zondag kunnen onderdelen van skidders wordt bezichtigd bij de recherche van regio midden, gevestigd in het politiebureau van de Nieuwe Grond. Eventuele benadeelden worden ook opgeroepen om aangifte te doen.

De onderdelen werden vrijdagmiddag aangetroffen bij de 34-jarige

Joslin M., Santaro B. (27) en Gensa B. (26) die door het Regio

Bijstandsteam Midden op een locatie in district Wanica werden

opgespoord en aangehouden. Het trio, dat kon worden gearresteerd na

verkregen en uitgewerkte informatie, werd ter voorgeleiding

overgedragen aan de recherche, die is belast met het onderzoek. Het

drietal is in verzekering gesteld.







