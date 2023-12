Tres curpa sin bida haya den lama na Vader Piet

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dialuna marduga algo prome cu 3:00 am, autoridadnan di Aruba a confronta un situacion dramatico na Vader Piet,

unda informacion a drenta cu un grupo di persona indocumenta cu a logra subi tera den e area. Dos persona cu si a landa y yega tera, a cana door di Parke Arikok te cu a yega un cas, y aki a bati alarma bisando cu e lancha a kapseis cerca di Aruba y cu lo por tin victima. E dianan aki lama ta basta bruto.

Wardacosta a reacciona rapidamente, mobilisando unidadnan di tera pa inspecciona e area. Na yegada na e lugar, unda e agentenan di Wardacosta a enfoca nan esfuersonan di buskeda riba e panort di Aruba, nan a detecta cu dos curpa sin bida tabata drief den lama. Cuerpo Policial di Aruba, apoyando e esfuerzonan di Wardacosta, a usa nan helicopter pa obtene un bista amplio di e area, mientras unidadnan na tera den un esfuerso continuo pa localisa mas posibel victima.

Lamentablemente, durante e buskeda, nan a descubri un otro curpa sin bida, aumentando e cantidad na tres persona sin bida. Pero despues a perde e curpa fo’i bista, posiblemente pega bao di barancanan den lama bruto.

Poco prome cu solo a baha, Helicopter di Wardacosta a bin topa bek cu e 3er victima aki, y nan a baha cu cabuya y sake for di lama. Oficialmente nan no a bisa si ta masculino of femenino, y tampoco no a informa di nan identidad.