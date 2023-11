Tres aña y 6 luna di prison pa homber cu a viola dama

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta, Hues a dicta sentencia di biaha despues di tratamento di e caso penal contra e homber B.P. di 39 aña naci na Venezuela y biba na Aruba.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal y a condena B.P. na 3 aña y 6 luna di prison y 15 mil florin di daño inmaterial.

Viola: Fiscal ta acusa B.P. cu riba 15 Februari 2023 el a viola un dama. Tambe subsidiario 15 April 2023 a tene relacion sexual cu un persona cu no tabata den condicion di haci nada. Segun B.P. el a bay casino cu algun amigo. Nan a bay un otro lugar y bebe. Nan tabata como 8 persona. E amigo cu el a bin cu ne a bay lag’e. Ora el a sali pafor di e lugar el a haya un colega di trabao, e homber W., pa hib’e cas. Segun B.P., tabatin un dama colega drumi riba un mesa bou influencia. Segun B.P., e homber W. a ofrece un bebida y despues a pidi’e pa yuda hinca e dama den auto. B.P. a bisa Hues cu ora el a subi auto y nan tabata hib’e cas, e no ta corda nada mas.

Hues a bisa cu tin declaracion di dos persona cu nan a haya B.P. tabata drumi riba e dama y tabata penetr’e di atras. Un di e personanan a rank’e for di dama. Na dado momento e dama a recobra conocemento y a pusha B.P. Ta asina cu e dama a haci denuncia y a bisa cu e ta lesbiana y no ta gusta homber.

DNA a confirma violacion: Hues a bisa cu a haci investigacion DNA y Instituto Forense na Hulanda a constata cu e DNA di B.P. tabata den e parti patras di e dama. Ta asina cu e dama a haci demanda di daño di 32 mil florin.

Fiscal: Fiscal ta haya legalmente proba cu B.P. a viola e dama P. Na opinion di Fiscal, no tin ningun motibo pa duda den declaracion di e 2 testigo cu ta colega di trabao di B.P. Ora nan tabata hibando B.P. y P. cas, a mira riba e asiento patras cu B.P. tabata drumi riba P. Fiscal a bisa cu ta bao influencia di alcohol nunca ta un excusa. Ta abo a bebe, ningun hende a forza bo bebe.

El a sigui bisa cu viola un dama ta un caso hopi serio. E punto di salida segun ley ta 3 aña di prison. Fiscal a tuma B.P. na malo cu a abusa di e confianza cu P. tabatin. El a exigi 3 aña y 6 luna di prison. Pa loke ta e demanda di 32 mil florin Fiscal a bisa cu ta hopi dificil calcula kico ta e daño. Mester demostra cuanto placa kier demanda. Ta comprendible cu a haya tratamento di psychologo. El a pidi Hues pa aproba 15 mil florin.

Abogado: Abogado mr. Illes a bisa Hues cu sa sosode cu hende bao influencia no ta corda nada. E no ta haya cu intencional B.P. a viola e dama P. Pa loke ta viola, na opinion di e abogado no tabatin menaza of violencia. Si ta keda e subsidiario, cu a tene relacion sexual cu un persona cu no ta den estado pa haci nada.

Acusado a wordo droga: Na opinion di mr. Illes, B.P. a wordo droga na momento cu e lo mester a wordo hiba cas. El a haya algun di bebe di e homber W. promer cu nan bay y esey a pone cu e no ta corda nada mas. B.P. ta kere cu el a wordo droga. A pidi pa haci investigacion si el a wordo droga, pero esaki a wordo rechaza door di Fiscal. B.P. ta tuma na malo e amigonan cu a lag’e atras.

Na opinion di mr. Illes, e hecho cu B.P. a wordo droga, e no ta responsabel. E abogado a mustra cu un colega dama C. di B.P. a bisa cu e homber W. lo a bis’e di a tira pilder den bebida di B.P. B.P. a topa cu e dama C. na trabao y a bisa cu e no ta corda nada. Abogado a bisa pa declara e demanda no admisibel y cu e dama lo por haci un caso civil.

Fiscal a reacciona cu e ta rechaza e parti di cu B.P. a wordo droga. Fiscal ta kere den declaracion di e 2 testigonan. El a rechaza tambe e declaracion di e dama na September 2023 di e abogado.

Sentencia: Hues a cera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu mester tin 2 prueba pa por bisa cu e acusado ta culpable.

No culpable: Hues a mustra cu e violacion no tabata riba 15 Februari 2023 manera e promer acusacion. Pesey e ta declara B.P. liber di e acusacion ey.

A viola dama: Hues a sigui bisa cu e parti subsidiario esta di tene relacion sexual cu un persona cu no tabata na tino, si e ta haya proba. Esey tabata 15 April 2023. E dos testigonan ta mustra cu e dama P. tabata full bou influencia drumi riba un mesa y no por a cana. B.P. mes a declara esey y a yuda P. pa bay den auto. Tambe a bisa cu den auto P. a drumi pecho ariba pero a bolter P. pa e no stik. Hues ta haya cu esaki ta mustra cu B.P. tabata sa bon kico e tabata haci. No kere cu B.P. no tabata sa kico e tabata haci. E situacion aki ta parecido cu violacion. E unico cos ta cu e no a usa violencia. Hues ta rechaza e ponencia cu B.P. lo a wordo droga.

Hues a confirma exigencia di Fiscal y a condena B.P. na 3 aña y 6 luna di prison y 15 mil florin di daño. Hues a impone tambe e medida di pago.