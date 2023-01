Tres aña y 3 aña y 8 luna di prison pa duo cu a bringa den club nocturno y despues tira pafor

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): E hombernan A.M.(33) y G.E.(27), via video conference a scucha Hues su sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra nan.

Ta asina cu Hues a baha e castigo cu Fiscal a exigi pa e duo aki cu algun luna. Aña pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal ta haya cu ambos ta culpabel cu riba 28 di Mei 2022 a bringa cu e homber D.T. den

Lekker Bar Restaurant y despues a sali y pasa tira dilanti e lugar. Ta asina cu na e apartamento di G.E. na Wayaca Residence a haya 2 arma di candela. Tambe Hues a mustra durante tratamento di e caso cu tanto A.M. como G.E. a yega di haya castigo caba pa tabatin arma di candela. Esey ta haci cu nan ta wordo considera como residivista. Fiscal a exigi 5 aña di prison pa A.M. y G.E.

SENTENCIA

Hues, Fiscal y abogadonan tabata presente den sala di Corte di Husticia mientras cu na KIA, A.M. y G.E. tabata den un oficina pa via pantaya mira Hues y scucha nan sentencia.

Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu A.M. y G.E. a bringa cu e homber D.T. den Lekker Bar Restaurant y despues pafor di e lugar a pasa den un Nissan March y los tironan.

Hues a mustra cu na apartamento di G.E. a haya dos arma di candela y balanan. Den e cellular di A.M. a mira potret di un di e armanan cu a haya na e apartamento di G.E.

Pa loke ta trata castigo, Hues a bisa cu Fiscal a exigi 5 aña di prison pa ambos. Hues a bisa cu pa cu e castigo, el a tene cuenta cu ambos a maltrata e homber D.T. Hues a mustra cu for declaracionnan duna por deduci cu door jaloersi e duo a haci esaki. D.T. a bay basila y baila cu e amiga G.E.

Nan tabata di opinion cu D.T. mester keda leu. E amigonan di D.T. cu a mira cu e ta wordo maltrata, a bay kita e hombernan for di dje. Door di esey, e dama G.T. a haya sla den cara. Despues di e acto aki, A.M. y G.E., a drenta un Nissan March y core bay. Nan a bolbe Lekker Bar Restaurant, caminda D.T. y su amigonan tabata pafor. For di e Nissan March un man a sali y tira den direccion di D.T. y su amigonan. Esaki Hues ta considera menaza di morto contra D.T. y otronan.

CASTIGO

Na opinion di Hues, e tiramento lo tabata un experencia traumatico pa e victimanan. Esaki lo por afecta nan. E tiramento a sosode riba caminda publico y ta causa sentido di inseguridad den comunidad. Hues ta tuma A.M. y G.E. na malo pa esaki. Ademas nan tabatin armanan y balanan den nan posecion. Esaki ta crea inseguridad den comunidad.

Hues, tambe a tene cuenta cu ambos den pasado a haya condena caba pa arma di candela. Hues a condena A.M. na 3 aña y 8 luna di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA y G.E. na 4 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA. Hues a duna orden pa saca e armanan y e balnan for di circulacion.

