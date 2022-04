Tres aña di prison exigi pa tiramento den Rancho

The content originally appeared on: Diario

Un hende a haya tiro den man

ORANJESTAD (AAN): E homber S.S. di 21 aña di edad a presenta den Corte pa e caso penal cu Fiscal a cuminsa contra dje. Fiscal a haya S.S. culpable di a tira riba e homber K. den man y a exigi 3 aña di prison.

Acusado S.S. a bisa Hues cu el a tira K. pasobra K. a bay cu machete riba su mama y a zwaai esaki riba su mama. E mama a hala y e machete a dal contra un palo di borchi di trafico.

Acusacion: E acusacion cu Fiscal a presenta den Corte contra S.S. ta cu riba 2 November 2021, el a purba mata un persona y tabata den posecion di un arma di candela Baretta. Fiscal a bisa cu S.S. a tira riba dos persona, e dama M. y e homber K. Fiscal ta considera esaki maltrato cu arma. K. a resulta herida na man.

Homber ataca dama cu machete: Durante tratamento di e caso, Hues a haci S.S. diferente pregunta. S.S. a bisa cu e tabatin e arma den su tas. E homber K. cu su chick a bay na S.S. su wela A. den Ranchostraat.

Segun S.S., e tabata para den cas na un bentana. E homber K. a baha y wela a bis’e cu abo a horta su coneu. E homber K. a bisa cu e no tin nada di coneu y e muher M. sinta den auto a cuminsa insulta e wela. E ora ey mama di S.S., N., a sali y a bisa si no ta respet. E ora ey M. a cuminsa insulta mama di S.S. E momento ey e ruman homber grandi di S.S. a yega den un auto y a baha y bay dal M. un wanta.

Tira homber den man: Acusado K. a bay su auto back, coy un machete for di patras di auto. Segun S.S., K. a bay pa cap su mama N. El a zwaai machete riba N. y N. a bay sconde tras di un borchi di trafico. E machete a dal den tubo di e borchi. K. kier a bolbe dal N. E ora ey S.S. a bin pafor y tira K. den su man cu e tin e machete wanta.

Segun S.S., K. a sigui bin riba dje y e ora ey el a los un otro tiro riba e auto. Nan a spanta y nan a bay. S.S. a bay paden, laga e arma riba mesa y a bay for di e cas. Hues a bisa cu Polis a bin haya e arma hinca den un paña riba dak di e cas. S.S. a bisa Hues cu e no sa ken a sconde e arma riba dak.

Hues a remarca cu na Polis, S.S. a declara otro. S.S. a bisa Hues cu den Corte e ta papia e berdad. Na Polis el a gaña pa no worde deteni pero awor e ta sera caba y a dicidi di papia e berdad.

Hues a bisa cu Polis a mustra cu nan tabata patruyando y a mira un homber cu machete den man a tira e machete patras den e auto y core bay. Nan a sigui su tras. Na dado momento e homber a para e auto, baha y core bay. Polis a gar’e y el a bisa cu el a haci denuncia cu el a worde tira den man. Polis a bay na e cas y investiga y haya un t-shirt riba dak cu un pistool. E pistool tabatin bala aden y ademas a haya 10 bala. Na e auto Toyota Yaris, a haya impacto di bala. Hues a remarca cu S.S. ta papia di a tira 2 biaha pero e mama N. y otro personanan ta papia di 3 tiro.

Ta asina cu S.S. mes a bay warda di Polis y a bisa cu el a tira K. cu a saca machete y a bay ataca su mama N.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu a keda proba cu S.S. a tira. E no ta haya cu aki por papia di defensa propio. Na dado momento durante un discusion, S.S. a saca arma y los tiro. Un bala a herida K. na su man y un otro bala a dal contra e auto den cual M. tabata sinta. Fiscal ta considera esaki intento di maltrato severo. El a pidi Hues pa declara S.S. liber di intento mata.

Na opinion di Fiscal, ora tira di cerca riba un hende, e chens ta grandi cu por herida e persona severo. E ta mira cu K. a coy machete pero no ta mira cu tabata ataca e mama N. Fiscal ta haya cu S.S. por a tira den halto of cana bay pero no bay tira riba e homber K. Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu tabatin un discusion cu a sali for di man. El a tuma S.S. na malo cu e tabatin un arma y a tira. El a tene cuenta cu S.S. ta hoben y ta promer biaha cu e ta cay sera. Fiscal a exigi 3 aña di prison pa S.S. Tambe el a exigi pa destrui e arma y balanan. E auto confisca lo mester bay pa e doño.

ABOGADO: mr. Falconi a bisa Hues cu e no ta di acuerdo cu exigencia di Fiscal. E abogado a mustra cu henter e situacion caotico aki a cuminsa cu e asunto di ladronicia di coneu. A cuminsa discusion caminda e ruman homber grandi di S.S. a dal e dama M. un wanta. E zwaaimento di machete a bay dirigi riba mama di S.S. E acusado S.S. a declara den Corte cu el a tira riba K. cu tabata ataca su mama cu machete.

Na opinion di abogado, ningun momento S.S. a tira riba M. sino riba e auto parti patras. El a remarca cu e hecho cu Fiscal ta acusa S.S. di a tira riba 2 hende no ta corecto. El a bisa cu S.S. a admiti di a haci malo di a tira. El a pidi Hues pa tene cuenta cu S.S. ta un bon trahando. E ta hungando futbol pa Riverplate y ta forma parti di e seleccion di Aruba.

Hues a sera tratamento di e caso y 22 April 2022 pa 8:15 am lo tin sentencia.