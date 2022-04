Transnationale misdaad schadelijk voor natuurlijke hulpbronnen

23/04/2022 06:02

Francesca Caonero van de de UNODC geeft aan dat de conferentie een verrijking is geweest van kennis omtrent sommige onderwerpen.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Francesca Caonero van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) zegt dat transnationale criminele organisaties hun praktijken diversifieren waarbij er schade wordt aangericht aan milieu en natuurlijke hulpbronnen. Die natuurlijke hulpbronnen zijn van belang voor de ontwikkeling van landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Caonero is regional coordinator van de Global Maritime Crime

Programme on Border Management van de UNODC en een van de

functionarissen van regionale organisaties die deelnemen aan de

tweedaagse High Level Security Conference, die door Suriname is

georganiseerd. Ze merkt op dat grensbewaking en -management

een van de voornaamste preventiemaatregelen is tegen

transnationale georganiseerde misdaad.

Dit aspect is ook als een van de belangrijkste onderwerpen aan

de orde gekomen tijdens de conferentie. De UNODC wil onder meer aan

grensbewaking bijdragen via gespecialiseerde programma’s. Criminele

organisaties doen niet alleen aan drugs- en mensensmokkel. Daarom

behelst een van deze programma’s het tegengaan van smokkel van

wilde dieren, milieucriminaliteit en piraterij.

Caonera zegt aan de Communicatie Dienst Suriname dat de

conferentie aan de verwachtingen heeft voldaan. De verschillende

thema’s konden uitgebreid behandeld worden vanuit een regionaal en

internationaal perspectief. De bijeenkomst heeft dan ook heel wat

perspectieven gebracht voor participanten. Ze merkt op dat niet

alle landen zich bewust zijn van de dreigingen van transnationale

georganiseerde misdaad en ook geen duidelijke visie hebben over hoe

ondersteuning te verkrijgen en of te vragen van regionale en

internationale partners.

Tijdens de conferentie is, aldus Caonero, de bereidwilligheid

gebleken om samen te werken en elkaar te ondersteunen in het veilig

houden van elkaars gemeenschappen. Ze waardeert het dat de UNODC

als bewaker van VN-conventie tegen transnationale georganiseerde

misdaad, heeft mogen participeren aan de conferentie. Daarnaast

hebben de Caribische landen elkaar niet alleen als een regionale

blok kunnen ontmoeten, maar zijn ook de continenten Europa en

Zuid-Amerika bijeengekomen met het Caribisch gebied.







