Training voor meer zelfvertrouwen in eigen kunnen

28/03/2022 18:00

Tascha Aveloo

Gilton Amoksie.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

Het creatieve en de sterke dynamiek in ‘s mans persoonlijkheid is direct zichtbaar als hij verschijnt.Gilton Amoksie weet de aandacht direct te pakken met zijn stem en presentatie van onder meer inspirerende, zelfgeschreven liederen en flink wat humor. “Yu o meki en” zingt hij terwijl hij de deelnemers stuk voor stuk diep in de ogen kijkt.

Amoksie maakt de aanwezigen duidelijk om te letten op hun

omgeving en of zij zich daarin comfortabel voelen en zichzelf

kunnen zijn. “Thuis is de plek waar jij je talent als eerst laat

zien.Yu lobi bori of baka kukuof je bent een nachtegaal in de

badkamer.” Maar hij legt uit dat mensen ook daar tegenstand kunnen

krijgen. “Je kan horen dat je het niet zal maken, dat je te veel

wil doen of men gaat je vragen wie je wel denkt dat je bent met je

mulodiploma? Of misschien denk je dat wel van jezelf … of je het

wel kan, of het wel voor jou bestemd is. Maar ben je op jouw plaats

dan ga jeshinenen zal je je gelukkig voelen met wat je doet.”

Amoksie gebruikte voorbeelden van het gedrag in de dierenwereld,

zoals de otter een meester in het water is en een paard een meester

renner. “God heeft elk van u uniek gemaakt en dat zal opvallen

wanneer je durft te zijn wie je bent. Ik ben een verlegen jongeman

geweest die zich schaamde voor mijn afkomst en mindere scholing”,

vertelde hij over zichzelf.

In een versierde ruimte van Leduc Business Academy te Zorg en

Hoop kregen deelnemers van de Namo Namo-powersessie van Amoksie

Empowerment Agency elk vooraf een map met formulieren die tijdens

de interactieve ontmoeting moeten worden ingevuld. Ze werden

aangemoedigd om vooral origineel te zijn in hun

bedrijfsvoering.

“Probeer niet te kopieren en niet te zijn als een ander. Er is

geen tweede van jezelf. Juist doordat ik durfde gewoon mijn taal te

spreken viel ik op en werd ik gekozen tussen al die geschoolde

mannen om naar de Verenigde Staten te gaan. Dat was echt een

ervaring. Ik kreeg op de luchthaven een VIP-behandeling, in mijn

hotelkamer was er badkuip, een welkomstbord met mijn naam,

chocolade en andere lekkers.Mi denki, ‘ey, mi wan pikin boy …

luku mi now!”

De inleider vertelt dat een soortgelijke training in Para zal

worden verzorgd voor jongeren. “Het gaat om groepen die niet kunnen

betalen om in een aircokamer te zitten, maar dat betekent niet dat

ze niet de potentie hebben om groot te zijn.”

