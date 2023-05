Trahadornan na WEB a keda asombra pa declaracion di presidente di Corte Comun di Husticia

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E trahadornan den WEB Aruba NV cu tin un contract individual di trabao,

y cu ta forma parti di Vereniging van Werknemers met een Individuele Arbeidsovereenkomst (VWI), a reacciona riba declaracion haci e siman aki.

Manera lectornan por a lesa den DIARIO di 30 di Mei 2023, a duna informacion di un detaye cu a presenta durante conferencia di prensa ora cu a duna relato anual di Corte Comun di Husticia.

A sali un declaracion di sr. mr. Mauritsz de Kort, presidente di Corte Comun di Aruba, Curaçao y St. Maarten cu a sorprende e directiva di Asociacion VWI.

Sr. mr. de Kort ta declara, y nos ta quote: “Ora cu e caso a worde transpasa di Aruba pa bay pa e combinacion di apelacion, esta e tres hueznan na Curaçao, e traspaso no a bay bon, pues nos a perde e caso for di bista”, fin di quote.

Cu e “caso”, sr. de Kort ta referi na e caso di apelacion (Hoger Beroep) di VWI vs WEB, esta e caso cu number AUA202100053KG someti na Hof na maart 2021. Sr. mr. de Kort ta claim cu e “caso no a worde bon traspasa” y cu door di esaki e “a perde e caso di bista.” Pero VWI na su turno ta puntra su mes ta kico

ta pasando na Corte Comun? Aki ta sigui algun feiten:



Publikatie Audientieblad hofrol di 14 di juni 2022: Hoger Beroep VWI vs WEB, zaakstatus Vonnis. A pospone e uitspraak di e vonnis aki pa otro dia.

Publikatie Audientieblad hofrol di 20 september 2022: Hoger Beroep VWI vs WEB, zaakstatus Vonnis. A pospone e uitspraak di e vonnis aki pa otro dia.

Publikatie Audientieblad hofrol di 25 april 2023: Hoger Beroep VWI vs WEB, zaakstatus Vonnis. A pospone e uitspraak di e vonnis aki pa dia 23 di mei 2023.

Na mei 2023 VWI ta worde opgeroepen riba hofrol pa e mes un caso aki di Hoger Beroep, pero awo no ta pa uitspraak di un vonnis mas, pero esaki a bira un pleidooi!

Na por lo menos 3 ocasion Corte Comun a pone e caso di Hoger Beroep di VWI vs WEB pa duna e uitspraak di un vonnis y a trek terug e uitspraak aki y a postpone pa otro dia. Awo, 30 di mei 2023, presidente di Corte Comun ta haci declaracion den prensa cu a “perde e caso di bista” y e “caso no a worde bon traspasa”? Ta riba ki material (stukken) e TRES HUEZNAN cu mester behandel e caso aki a traha cu ne anto pa por a pone riba Audientieblad hofrol, at least tres biaha, cu nan ta cla pa duna uitspraak di un vonnis, pa despues postpone e uitspraak atrobe? VWI no ta kere cu Corte Comun ta pone “zomaar” un caso riba e Audientieblad hofrol pa duna uitspraak di un vonnis sin cu e tres hueznan cu a behandel e caso a duna “okay” pa haci esaki.

Awo presidente di Corte Comun ta bisa cu un “fout” a worde cometi di Corte Comun su banda, y cu “awo si” lo bay behandel e caso di Hoger Beroep VWI vs WEB como debe ser. Ta kico precies ta pasando aki anto? Despues cu Corte Comun a publica at least 3 biaha riba hofrol pa duna vonnis, ta core yama VWI awo pa bin corte dia 20 di juni pa “pleidooi” riba e mes un caso cu kier a duna vonnis. E pleidooi aki a tuma lugar digitalmente desde comienso di aña 2022 caba!

Bottomline: Corte Comun a pone e caso di Hoger Beroep di VWI vs WEB at least 3 biaha riba e Audientieblad hofrol pa duna uitspraak di un vonnis. Na tur e biaha nan aki e vonnis no a worde duna pero a worde postponi. Awo presidente di Corte Comun ta declara den prensa cu Corte Comun “a perde e caso di bista”. Awo 20 di juni venidero, VWI ta worde yama pa presenta pa un “pleidooi” di e mes un caso aki di cual TRES BIAHA a worde yama pa duna uitspraak di e vonnis! Sorry, y cu tur respect pa Corte Comun, VWI no ta hurista ni abogado, pero sinceramente, na nos opinion tin algo cu no ta cuadra den henter e manera di trato di e caso aki di e Hoger Beroep entama pa VWI vs WEB.